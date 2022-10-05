Выход обновленного Dead Space запланирован на 27 января 2023 года

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Исаак Кларк - главный герой ремейка Dead Space, вновь получит свидание с новым и улучшенным USG Ishimura в начале следующего года. EA и Motive выпустили трейлер ремейка первой части Dead Space, который демонстрирует обновленные визуальные эффекты и игровой процесс.





Motive продолжает делиться подробными новостями о разработке ремейка с момента его анонса в 2021 году. Теперь фанаты могут увидеть, как будет выглядеть хоррор-проект, выход которого запланирован на январь 2023 года.

В новом Dead Space будет пересказана сюжетная линия оригинальной игры, вышедшей в 2008 году, с улучшениями и дополнительным контентом, который был изначально вырезан. Ремейк получит дополнительные обновления игрового процесса с еще большей кровью, а также повествовательными побочными историями, раскрывающими Николь и других второстепенных персонажей. Главный герой Исаак перестанет быть молчаливым.

Motive также подтвердил, что игра будет воспроизводиться от начала до конца без каких-либо сокращений или загрузочных экранов, что создаст дополнительное напряжение и атмосферу в игре. Новый Dead Space, будет работать на движке EA и DICE Frostbite.

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Выход ремейка Dead Space запланирован на 27 января 2023 года на ПК (EA App, Steam, Epic Games Store), Xbox Series X|S и PlayStation 5. Предварительные заказы уже открыты.