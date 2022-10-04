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Компания NZXT анонсировала свою первую материнскую плату N7 B650E для сокета AM5, которая предназначена для серии процессоров Ryzen 7000. Материнская плата поставляется с белым или черным экранированием. Новинка получила набор функций среднего класса, Smart Power Stage 16 + 2 + 1 фаз с номинальным током 90 А, что ставит ее на один уровень с материнской платой ASRock B650E Steel Legend.
N7 B650E получила один слот PCIe 5.0 x16 и два слота PCIe 4.0 x16, один из которых имеет четыре полосы пропускания, а другой — две полосы пропускания. Материнская плата также имеет три слота M.2, один PCIe 5.0 и два PCIe 4.0, один из которых ограничен двумя полосами пропускной способности PCIe. Также новинка включают в себя Ethernet 2,5 Гбит/с, комбинированный модуль WiFi 6E/Bluetooth 5.2, порт HDMI 2.1, четыре порта SATA и порт USB-C на 10 Гбит/с на задней панели. Новинка от NZXT имеет все стандартные функции, которые пользователи ожидают увидеть на современной материнской плате: установленные сзади кнопки очистки CMOS и прошивки BIOS, светодиоды отладки, а также большое количество разъемов для вентиляторов и разъемов для RGB-подсветки. В N7 B650E присутствует полный набор аудиоразъемов, работающих н аудиочипе Realtek ALC1220.
Единственным препятствием на пути к широкому успеху этой материнской платы будет ее цена. Новинка уже доступна для предварительного заказа на официальном сайте компании NZXT по цене от 349,99 долларов США.