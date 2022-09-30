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Сообщения о том, что Google хочет свернуть свой сервис игр Stadia, публиковались уже давно. Сегодня эти сообщения официально подтвердились. В своем блоге Google объявила, что закрывает игровой сервис, который был запущен в конце 2019 года.
Отключение потокового сервиса будет осуществляться достаточно быстро: библиотека игр будет доступна пользователям до 18 января 2023 года (дата отключения серверов). Компания Google возместит все затраты пользователей связанные с покупками оборудования (Stadia Controller, Founders Edition, Premiere Edition и пакеты Play and Watch with Google TV) в магазине Google, а также игр и DLC, купленных в магазине Stadia. Однако, подписка Stadia Pro не будет частью процесса возврата. Дополнительную информацию о процедурах возмещения можно найти в разделе «Часто задаваемые вопросы по поддержке».
Потоковый игровой сервис Google прекращает свое существование, но компания надеется, что технологию сервиса Stadia можно будет применить к другим сервисам, таким как YouTube, Google Play и дополненная реальность, а также в совместных проектах с другими партнерами.