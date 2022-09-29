Отключение расширений в браузере Google Chrome основанных на Manifest V2 переносится на январь 2024 года

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В прошлом году компания Google объявила о планах отказа от расширений браузера на базе Manifest V2 в пользу новых политик Manifest V3. Manifest V3 обеспечит повышенную безопасность. Изначально Google хотела отключить расширения Manifest V2 в Chrome в январе 2023 года, но решила пересмотреть свои планы.

В блоге Chrome Developers компания описывает обновленные сроки перехода с Manifest V2 на Manifest V3. Google продолжает отказываться от старых расширений, разработчики и клиенты получили еще один год для использования и поддержки расширений на основе Manifest V2. Теперь Google удалит расширения на основе Manifest V2 в январе 2024 года.

Помимо новых сроков, Google планирует использовать постепенный и экспериментальный подход к отключению Manifest V2, чтобы «обеспечить бесперебойную работу конечных пользователей». Этот подход включает два этапа:

В январе 2023 года Chrome 112 получит новые флаги для отключения Manifest V2 в Canary, Dev и Beta.

В июне 2023 года Chrome 115 получит те же флаги в стабильном канале.

Новые экспериментальные флаги помогут клиентам увидеть, как удаление Manifest V2 повлияет на их работу в Интернете. Google также призывает разработчиков выпускать расширения Manifest V3 в течение переходного периода. В новой версии прямо не говорится, когда расширения Manifest V2 перестанут работать в Chrome. Компания только сообщила, что старые расширения «могут перестать работать в любое время после вышеупомянутых дат».

Manifest V3 будет обязательным для тех, кто хочет получить новый значок «Избранное» в Интернет-магазине Chrome. Google использует этот значок, чтобы помочь клиентам находить расширения, которые следуют «лучшим техническим методам и соответствуют высоким стандартам пользовательского опыта и дизайна».

Вот пересмотренный график реализации Manifest V3:

В январе 2023 года Manifest V3 станет обязательным, если разработчик хочет, чтобы его расширение было отмечено значком в Интернет-магазине Chrome.

В июне 2023 года прекратится прием общедоступных расширений Manifest V2 в Интернет-магазине Chrome. Действующие расширения на основе Manifest V2 переключатся с общедоступных на частные. Исключенные из списка расширения остаются доступными в Интернет-магазине Chrome только по прямым ссылкам.

В январе 2024 года Google удалит все расширения Manifest V2 из Интернет-магазина Chrome.

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Разработчики популярных расширений для блокировки контента уже активно работают над переходом на Manifest V3. AdGuard, например, недавно опубликовал свое первое экспериментальное расширение на базе Manifest V3. Хотя оно значительно ограничено по сравнению с текущей версией, новое расширение доказывает, что блокировщики контента переживут миграцию на Manifest V3.