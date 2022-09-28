Электрический самолет «Алиса» успешно прошел высокоскоростные испытания и находился в воздухе 8 минут

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Полностью электрический пригородный самолет взлетел, пролетел и успешно приземлился в США. Самолет без выхлопных газов приводился в движение парой мощных электродвигателей. Электрический самолет под названием «Алиса» находился в воздухе всего восемь минут.

Никаких технических проблем у электрического самолета не возникло. На прошлой неделе были успешно проведены высокоскоростные наземные испытания. Во время испытаний инженеры протестировали электрический самолет и наладили аппаратное обеспечение, чтобы убедиться, что самолет готов к безопасному и надежному полету. 57-футовый самолет, разработанный Eviation, приводится в движение двумя пропеллерами, которые вращаются электродвигателями.

Электрический самолет традиционной конструкции уже успешно провел испытательный полет, но впереди его ждут серьезные проблемы. Самая важная проблема, которую необходимо решить — это аккумуляторы, питающие двигатели. В настоящее время самолет использует 8000 фунтов аккумуляторов. Главным приоритетом будет увеличение плотности энергии и снижение веса батарей.

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Будущее, в котором полностью электрические самолеты перевозят пассажиров, ближе, чем когда-либо. Полет электрического самолета, безусловно, является исторической вехой, но он будет ограничен перевозкой небольшого количества людей на короткие расстояния. Лимит пассажиров для будущих электрических самолетов ограничен всего девятью пассажирами.