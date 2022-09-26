Благодаря технологии энергосбережения, мышь SmartO Mouse MD200 сможет проработать на одной батареи AA до одного года

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Компания ASUS анонсировала SmartO Mouse MD200, эргономичную беспроводную мышь с антибактериальным покрытием ASUS, эластичной петлей для переноски, высокопроизводительным оптическим датчиком с разрешением 4200 dpi и долговечными переключателями. Соединения с устройствами осуществляются через RF 2,4 ГГц или Bluetooth 5.0, причем любой из этих режимов обеспечивает высокую пропускную способность для обеспечения точного отклика без задержек. Мышь SmartO Mouse MD200 может подключаться к трем устройствам через Bluetooth для удобной многозадачности. Программное обеспечение Intuitive Armoury Crate обеспечивает различные параметры настройки, включая возможность настройки уровней чувствительности и частоты опроса, а также позволяет пользователям просматривать уровень заряда батареи.

Новинка также оснащена упором для большого пальца, чтобы обеспечить комфорт даже после нескольких часов использования. Защитное покрытие ASUS Antibacterial Guard соответствует международному стандарту ISO 22196 и сертифицировано Обществом промышленных технологий для антимикробных изделий (SIAA).

Мышь SmartO Mouse MD200 оснащена высокоточным оптическим датчиком с разрешением 4200 точек на дюйм, который позволяет точно отслеживать движения на любой поверхности, включая стекло. Игровые ножки мыши из 100% PTFE обеспечивают плавное и легкое скольжение.

Переключатели, используемые в SmartO Mouse MD200 рассчитаны на 10 миллионов нажатий — это в 3 раза больше, чем у традиционных офисных мышей. Встроенная технология энергосбережения обеспечивает до года работы всего от одной батареи AA, что позволяет пользователям сосредоточиться на текущей задаче, не отвлекаясь.

Мышь ASUS SmartO Mouse MD200 имеет в общей сложности шесть настраиваемых кнопок, которые можно запрограммировать для создания снимка экрана одним нажатием, функций клавиатуры, ярлыков Windows и многого другого с помощью программного обеспечения Armoury Crate.

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Цену и дату продажи новинки компания ASUS пока не объявила.