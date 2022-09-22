Флагманская серия Trident Z5 RGB пополнится комплектами памяти DDR5-6800 CL32-45- 45-108 32 ГБ (2x 16 ГБ) и DDR5-6400 CL32-39-39-102 64 ГБ (2x 32 ГБ)

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Компания G.SKILL объявила о выпуске комплектов оперативной памяти DDR5 с экстремально высокой производительностью для серии Trident Z5 RGB: DDR5-6800 CL32-45- 45-108 32 ГБ (2x 16 ГБ) и DDR5-6400 CL32-39-39-102 64 ГБ (2x 32 ГБ). Новинки получили профили разгона памяти Intel XMP 3.0 и были протестированы на процессоре Intel Core 12-го поколения.



Комплект G.SKILL Trident Z5 RGB DDR5-6800 CL32-45-45-108 2x 16 ГБ создан для экстремального разгона и является отличным выбором для энтузиастов, чтобы испытать экстремальные частоты DDR5. На скриншоте ниже продемонстрированы результаты тестов комплекта памяти DDR5-6800 с процессором Intel Core i7-12700K.

Второй комплект DDR5-6400 CL32-39-39-102 64 ГБ (2x 32 ГБ) является отличным выбором для тех пользователей, которые хотят воспользоваться преимуществом большой емкости памяти без ущерба для ее производительности.

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Новинки будут доступны в октябре 2022 года через партнеров компании по всему миру. Цена на новые комплекты памяти компания G.SKILL пока не объявила.