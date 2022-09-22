Новое приложение Windows 11 Photos версии 2022.31090.16004.0 обеспечивает лучшую интеграцию с OneDrive и поддерживает импорт с внешних источников

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Компания Microsoft начала выпуск обновленного приложения «Фотографии» версии 2022.31090.16004.0. В обновленной версии «Фотографии» добавлено множество новых функций. К ним относится улучшенная интеграция с OneDrive, которая упростит резервное копирование и просмотр статистики использования хранилища. Также появится новая переработанная галерея для улучшенного управления фотографиями. Полный список изменений представлен ниже:

Легкая организация фотографий, благодаря переработанному специализированному интерфейсу

Добавлена возможность создания резервных копий фотографий в OneDrive и сохранение «воспоминаний».

Упрощена работа с несколькими окнами и экранами.

Легкий мониторинг хранилища OneDrive и возможность его расширения.

Импорт пользовательских фотографий из внешних источников и управление ими.

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Компания Microsoft удалила устаревшую версию «Фотографии» из ОС Windows 11, поскольку считает, что Clipchamp более подходящее приложение для этих целей. Однако пользователи по-прежнему могут установить предыдущие версии приложения «Фотографии» с помощью Microsoft Store.