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Компания Microsoft начала выпуск обновленного приложения «Фотографии» версии 2022.31090.16004.0. В обновленной версии «Фотографии» добавлено множество новых функций. К ним относится улучшенная интеграция с OneDrive, которая упростит резервное копирование и просмотр статистики использования хранилища. Также появится новая переработанная галерея для улучшенного управления фотографиями. Полный список изменений представлен ниже:
- Легкая организация фотографий, благодаря переработанному специализированному интерфейсу
- Добавлена возможность создания резервных копий фотографий в OneDrive и сохранение «воспоминаний».
- Упрощена работа с несколькими окнами и экранами.
- Легкий мониторинг хранилища OneDrive и возможность его расширения.
- Импорт пользовательских фотографий из внешних источников и управление ими.
Компания Microsoft удалила устаревшую версию «Фотографии» из ОС Windows 11, поскольку считает, что Clipchamp более подходящее приложение для этих целей. Однако пользователи по-прежнему могут установить предыдущие версии приложения «Фотографии» с помощью Microsoft Store.