Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
pixelman За пост начислено вознаграждение
Corsair анонсировала ультратонкую механическую клавиатуру c RGB-подсветкой
Клавиатура K100 AIR поступит в продажу 4 октября 2022 года, о цене новинки компания Corsair пока не сообщает
рекомендации
RTX 3050 - цены идут к 20 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3060 MSI Gaming за 40 тр в Регарде
3070 Gigabyte за 55 тр в Регарде
3060 ASUS дешевле 40 тр
3060 Ti за 40 тр в Регарде

реклама

Компания Corsair представила новую механическую клавиатуру высокого класса — ультратонкую K100 AIR. Corsair позиционирует K100 AIR как самую тонкую высокопроизводительную клавиатуру за все время: ее толщина в самом тонком месте составляет всего 11 мм.

Чтобы добиться такого тонкого профиля в механической клавиатуре, Corsair использовала переключатели Cherry MX Ultra Low Profile, которые заключены в раму из полированного алюминия. Клавиатура K100 AIR также получила RGB-подсветку.

Новинка имеет три варианта подключения: беспроводное соединение Corsair Slipstream, Bluetooth с малой задержкой или проводной режим USB, обеспечивающий работу с частотой опроса до 8000 Гц на ПК и Mac. Используя Bluetooth, K100 AIR может переключаться между тремя различными устройствами одним нажатием кнопки, будь то ПК, ноутбук или планшет. Corsair обещает 50 часов автономной работы с подсветкой RGB или до 200 часов с выключенной подсветкой.

Corsair K100 AIR также получила четыре программируемые макроклавиши, специальные мультимедийные клавиши и программируемый алюминиевый ролик регулировки громкости. Поддержка программного обеспечения Corsair iCue позволяет пользователям переназначать клавиши, программировать макроклавиши и настраивать подсветку RGB. Все эти настройки поддерживаются 8 МБ встроенной памяти, которые могут хранить до 50 профилей пользователя.

рекомендации
3050 ASUS уже 30 тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-30% на 6700XT ASUS
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3080 Gigabyte за 70 с началом
RTX 3070 за 50 тр в Регарде
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Новинка K100 AIR поступит в продажу 4 октября 2022 года. Цену компания Corsair пока не раскрыла.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#corsair #rgb-подсветка #клавиатура #bluetooth #rgb #механическая клавиатура #беспроводная клавиатура #k100 air
2
Показать комментарии (2)

Материалы по теме

SteelSeries выпустила игровую клавиатуру Apex 9 Mini с оптическими переключателями
Модули оперативной памяти Corsair DDR5 для Ryzen 7000 смогут работать на скорости до 6000 MT/s
CORSAIR представила память DDR5 с технологией AMD EXPO
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Nvidia готовит к выпуску сразу 3 новые видеокарты: RTX 3060, RTX 3060 Ti и RTX 3070 Ti
12
Байрактары позавидуют - В России создан дрон, способный садиться на корабль даже в сильный шторм
36
Телефонные мошенники начали оригинально мстить грубящим им жертвам
6
Poco F1, Mi 9 и ещё 31 старый смартфон Xiaomi 2018-2020 года получил новую прошивку Android 13
2
Американское издание 19FortyFive: характеристики российского МиГ-41 взяты из научной фантастики
28
Китай запустил в космос спутник двойного назначения и за океаном начали волноваться
10
Игровые тесты доказали 2-кратное преимущество GeForce RTX 4080 над GeForce RTX 3080 – Wccftech
14
Эфир готовится пробить $2000, а Биткоин ждёт бычье ралли на фоне энергетического кризиса в ЕС
12
Steam выпустила статистику использования OC, CPU и GPU за август 2022 года
1
God of War уже на торрентах – какую видеокарту купить для лучшего эксклюзива Sony на ПК
7
GeForce GTX 1080 Ti с Авито за 25 000р vs новая GeForce RTX 3060 за 40 000р – что выгоднее купить
7
Кибернетизированные тараканы помогут найти выживших под завалами
2
Хищение данных пользователей TikTok всё-таки не произошло
+
В США запретят экспорт топовых графических процессоров в Россию и Китай
27
Руководство Samsung признаёт, что компания пренебрегала репутацией на контрактном рынке
1
Red Chaos - The Strict Order предлагает геймплей, прямо как в легендарной C&C: Generals
+
Ускоренное таяние ледника судного дня может поднять уровень мирового океана
8
На рынках Китая появился аккумулятор Xiaomi емкостью 280000 мАч
8
Bethesda открыла официальные выделенные серверы для Wolfenstein Enemy Territory
2
В сети появились новые рендеры GeForce RTX 4090 и результаты тестов видеокарты в играх
1

Популярные статьи

Впечатления о Windows 10 LTSC 2021 — быстрота, стабильность и возможность гибкой настройки
42
iPhone 14 Pro против iPhone 13 Pro, есть ли смысл покупать новый смартфон
30
О самых дорогих видеокартах в мире
23
Заграница нам поможет 2. Обзор материнской платы Jginyue H610i-GAMING
132
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid C360
13
The Chosen: Well of Souls - зачищаем мир от скверны
1
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 22
1

Сейчас обсуждают

MrPegge
10:16
Этот герой РФ на фото был ответственным за развитие электроники в РФ. Героем стал видимо за то, что 5 лет продержал упакованным в ящики купленный у АМД 90нм завод. Китайское импортозамещение процессор...
Роскосмос не изменил себе - отечественную миссию на Луну перенесли в очередной раз
Bryant333
10:16
Озвучьте главное это дополнение.
Загрузка до 400 секунд матплат ASRock с Ryzen 7000 теперь в прошлом благодаря свежей прошивке
Валерий Муравицкий
10:14
Что будет с курсом? Фермерам надо знать
До перехода Ethereum на PoS остаётся меньше недели
Максим Ширшов
10:14
1) Интел теряет позиции на серверном рынке, несмотря на множество многолетних контрактов, так как их продукция хуже 2) Интел полностью просрал HEDT часть рынка в прямом смысле слова 3) Интегрированная...
AMD сохраняет шансы на увеличение своей доли рынка
Dmitry Mitry
10:13
570-ая стоила от 10 тысяч рублей
Материнские платы серии X670E от AMD будут стоить от $480 в США
Козак Турчинов
10:11
у интела PCIe5 для видеокарт уже был доступен с 2021, а я плату на z690 взял за 219баксов. у AMD PCIe5 для видеокарт еще не вышел и платы с поддержкой для вк будут стоить от 250 баксов и это будут сам...
Процессоры Intel 13-го поколения всё же будут уступать CPU Ryzen 7000 по части поддержки PCIe 5.0
Артём Николаев
10:09
Рубль в мировом масштабе это и есть органическое удобрение) Хотя нет, на удобрения спрос гораздо выше. Я не хочу жить в месте, где свои банки крутышки только если надо счёт клиента заморозить, а на ме...
По всей видимости, Atomic Heart всё же останется в Steam в СНГ
Romze$
10:09
Тогда должна называться Ведьмачка 4.
CD Projekt RED выпустит новую трилогию The Witcher, но в игре может не оказаться Геральта из Ривии
Козак Турчинов
10:09
Короче для реализации преимущества амд нужно к ddr5 еще и дорогие новые ssd покупать! и радоваться в бенчмарках
Процессоры Intel 13-го поколения всё же будут уступать CPU Ryzen 7000 по части поддержки PCIe 5.0
Козак Турчинов
10:07
вот и плати тиму куку! ему нужны хомячки платящие за придуманные маркетологами преимущества
iPhone 14 Pro против iPhone 13 Pro, есть ли смысл покупать новый смартфон
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем