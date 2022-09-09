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Компания Corsair представила новую механическую клавиатуру высокого класса — ультратонкую K100 AIR. Corsair позиционирует K100 AIR как самую тонкую высокопроизводительную клавиатуру за все время: ее толщина в самом тонком месте составляет всего 11 мм.
Чтобы добиться такого тонкого профиля в механической клавиатуре, Corsair использовала переключатели Cherry MX Ultra Low Profile, которые заключены в раму из полированного алюминия. Клавиатура K100 AIR также получила RGB-подсветку.
Новинка имеет три варианта подключения: беспроводное соединение Corsair Slipstream, Bluetooth с малой задержкой или проводной режим USB, обеспечивающий работу с частотой опроса до 8000 Гц на ПК и Mac. Используя Bluetooth, K100 AIR может переключаться между тремя различными устройствами одним нажатием кнопки, будь то ПК, ноутбук или планшет. Corsair обещает 50 часов автономной работы с подсветкой RGB или до 200 часов с выключенной подсветкой.
Corsair K100 AIR также получила четыре программируемые макроклавиши, специальные мультимедийные клавиши и программируемый алюминиевый ролик регулировки громкости. Поддержка программного обеспечения Corsair iCue позволяет пользователям переназначать клавиши, программировать макроклавиши и настраивать подсветку RGB. Все эти настройки поддерживаются 8 МБ встроенной памяти, которые могут хранить до 50 профилей пользователя.
Новинка K100 AIR поступит в продажу 4 октября 2022 года. Цену компания Corsair пока не раскрыла.