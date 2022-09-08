Злоумышленники могут повысить уровень привилегий системы с помощью уязвимости в программной утилите HP Support Assistant

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HP Support Assistant — это полезная программная утилита, предоставляемая компанией HP, с помощью которой пользователи могут загружать и устанавливать необходимые микропрограммы и программное обеспечение, проверять показатели, связанные с производительностью, выполнять некоторые базовые действия по устранению неполадок различного оборудования HP. Однако технологический гигант предупредил, что обнаружил в приложении уязвимость безопасности, которая может привести к повышению привилегий с использованием метода захвата DLL. Компания HP присвоила новой уязвимости высокую степень серьезности с базовой оценкой CVSS v3.1 8,2. По словам компании, злоумышленник может воспользоваться уязвимостью перехвата DLL и повысить привилегии, когда Fusion запускает HP Performance Tune-up в приложении HP Support Assistant.

HP также перечислила уязвимые версии программного обеспечения, которых следует избегать:

Версии HP Support Assistant до 9.11

Версии Fusion до 1.38.2601.0

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Владельцам ПК HP рекомендует загрузить и установить HP Support Assistant версии 9.11 с официального сайта компании.