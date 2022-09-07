Новинка уже доступна для покупки по рекомендованной цене в 49,99 долларов США

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Компания HyperX сообщила о выходе улучшенной игровой гарнитуры HyperX Cloud Stinger 2 для пользователей на ПК. Новинка получила мягкие накладки с эффектом памяти и качественным кожзаменителем. Наушники Cloud Stinger 2 имеют DTS Headphone:X Spatial Audio для улучшенного пространственного 3D-аудио. Новинка минимизировала вес без ущерба для общей производительности, а также получила комфорт с отличным звуком, идеально подходящим для длительных игровых сессий и общения с друзьями.

В новинке используются большие 50-миллиметровые динамики для обеспечения более четкого звука, а чашки наушников поворачиваются на 90 градусов для адаптивной посадки и комфорта во время перерывов. Игровая гарнитура также оснащена удобными элементами управления звуком на наушнике и поворотным гибким микрофоном с функцией шумоподавления, обеспечивающим дополнительное удобство, снижение фонового шума и чистоту голоса.

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Новинка HyperX Cloud Stinger 2 уже доступна для покупки в США через Amazon, Best Buy и онлайн-магазин HyperX по рекомендованной розничной цене 49,99 долларов США.