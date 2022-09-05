реклама
Компания LG представила собственную платформу NFT под названием LG Art Lab. Платформа похожа на любую торговую площадку NFT, которая позволяет пользователям продавать и покупать невзаимозаменяемые токены (NFT) и отображать их на экранах своих телевизоров. Эта функция доступна для телевизоров LG с webOS 5.0 и выше в США.
Пользователи могут отображать NFT с соотношением сторон 16: 9 на своих OLED-телевизорах через LG Art Lab. Эта функция доступна на главном экране телевизора и позволяет пользователям просматривать профили художников или предварительно просматривать работы в процессе их создания. Пользователи также получат доступ к таймеру Live Drop в реальном времени, который поможет им видеть свежие NFT. LG Art Lab работает на базе блокчейн-сети Hedera, которая, по утверждению компании, более устойчива и широко используется частными лицами.
Платформа использует QR-коды для транзакций через Wallypto — приложение LG для криптовалютного кошелька. Пользователи могут просматривать свои предыдущие транзакции и управлять своими покупками на вкладке «Моя коллекция». Одним из первых художников, представленных на торговой площадке LG NFT, стал Барри Икс Болл. Он создает скульптуры с использованием технологий печати и 3D-сканирования. Серия NFT Барри Икс Болла выйдет в ближайшие несколько недель.