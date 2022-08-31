Новинки получат гибридные оптико-механические переключатели Logitech Lightforce

3090 за 90 тр в Ситилинке

3090 за 90 тр в Ситилинке

3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом

3080 Gigabyte Gaming за 70 с началом

3070 Gigabyte за 50 тр в Регарде

3070 Gigabyte за 50 тр в Регарде

реклама

Компания Logitech анонсировала обновление линейки игровых мышей — G502 X. Линейка G502 X будет состоять из трех моделей:

Проводная мышь G502 X — 79 долларов.

Беспроводная игровая мышь G502 X Lightspeed — $139.

Беспроводная игровая мышь G502 X Plus — 159 долларов.

Новинки сохранят форм-фактор предыдущих моделей G502, но компания Logitech обещает ряд передовых технологий, включая новые гибридные оптико-механические переключатели Logitech Lightforce. Переключатели Lightforce объединят скорость и надежность оптических переключателей с реакцией на срабатывание механических переключателей. Новые переключатели используют пластину с гальваническим контактом. Нажатия происходят с малой задержкой и четким тактильным механическим щелчком.

Все модели G502 X оснащены реверсивной и съемной кнопкой переключения DPI для разных размеров рук и стилей хвата. Модернизированное колесо прокрутки имеет более высокую стабильность и меньший вес. Линейка мышей G502 X оснащена датчиком Hero 25K DPI, который обеспечивает высокую точность.

Модели Lightspeed и Plus поддерживают беспроводной протокол Logitech Lightspeed, который позволяет пользователям подключать два устройства Lightspeed к одному приемнику. G502 X Plus включает в себя Lightsync RGB с настраиваемой полосой подсветки из 8 светодиодов.

рекомендации 3060 Ti за 40 тр в Регарде 3070 за 40 тр MSI в Ситилинке Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 ASUS уже 30 тр -30% на 6700XT ASUS 20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки RTX 3070 за 50 тр в Регарде 3060 дешевле 40тр в Ситилинке 3050 дешевле 30 тр в Регарде Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

Все модели G502 X доступны в черно-белой цветовой гамме и доступны для предварительного заказа на сайте LogitechG.com.