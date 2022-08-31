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Компания Logitech анонсировала обновление линейки игровых мышей — G502 X. Линейка G502 X будет состоять из трех моделей:
- Проводная мышь G502 X — 79 долларов.
- Беспроводная игровая мышь G502 X Lightspeed — $139.
- Беспроводная игровая мышь G502 X Plus — 159 долларов.
Новинки сохранят форм-фактор предыдущих моделей G502, но компания Logitech обещает ряд передовых технологий, включая новые гибридные оптико-механические переключатели Logitech Lightforce. Переключатели Lightforce объединят скорость и надежность оптических переключателей с реакцией на срабатывание механических переключателей. Новые переключатели используют пластину с гальваническим контактом. Нажатия происходят с малой задержкой и четким тактильным механическим щелчком.
Все модели G502 X оснащены реверсивной и съемной кнопкой переключения DPI для разных размеров рук и стилей хвата. Модернизированное колесо прокрутки имеет более высокую стабильность и меньший вес. Линейка мышей G502 X оснащена датчиком Hero 25K DPI, который обеспечивает высокую точность.
Модели Lightspeed и Plus поддерживают беспроводной протокол Logitech Lightspeed, который позволяет пользователям подключать два устройства Lightspeed к одному приемнику. G502 X Plus включает в себя Lightsync RGB с настраиваемой полосой подсветки из 8 светодиодов.
Все модели G502 X доступны в черно-белой цветовой гамме и доступны для предварительного заказа на сайте LogitechG.com.