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SSUPD выпустила сетчатый корпус для ПК стандарта ITX
Новинка Meshroom S ITX уже доступна для покупки по рекомендованной розничной цене от 159,99 долларов США
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Компания SSUPD, дочерний бренд Lian-Li, представила новый корпус Meshroom S ITX, разработанный для геймеров, создателей контента и повседневного использования. Новая линейка корпусов Meshroom ITX для ПК выходит на прилавки в двух дизайнах: Meshroom S и Meshroom D. Корпус Meshroom S появится сегодня, а Meshroom D выпустят в ближайшие дни.  

Корпус Meshroom S несет в себе наследие корпуса SSUPD Meshlicious ITX со значительными улучшениями внешнего вида и функциональности, чтобы удовлетворить все потребности пользователей. Meshroom S будет доступен в трех цветах: Fossil Grey, Sage Green и Peacock Blue. 

Meshroom S поддерживает материнские платы microATX и полноразмерные ATX. Пользователи могут установить полноразмерные графические карты длиной до 336 мм или 332 мм, в зависимости от компоновки материнской платы.  

Новинка Meshroom S имеет дополнительный кронштейн для вентилятора, который обеспечивает возможность установки двух радиаторов. Также в новинке есть три дополнительных места для установки водяных насосов, что позволяет пользователям создавать собственный контур жидкостного охлаждения. Meshroom S обладает универсальностью, возможностью настройки и охлаждением с оптимизированным воздушным потоком.  

Команда разработчиков SSUPD изменила зазоры между лотком для материнской платы и половинным слотом для графического процессора, чтобы упростить прокладку кабелей и дополнительно оптимизировать воздушный поток системы для оптимального управления температурой.  

Корпус Meshroom S будет доступен в цветах Fossil Grey, Sage Green и Peacock Blue для предварительного заказа, начиная с 27 августа 2022 года, по рекомендованной розничной цене в 159,99 долларов США. Аксессуары будут доступны в середине октября и будут включать дополнительную боковую панель из закаленного стекла, вертикальный угловой кабель HDMI/DisplayPort и различные кабели PCIe 4.0 для использования в форматах ATX, M-ATX. 

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#корпус #компьютерный корпус #itx #lian-li #meshroom s #ssupd
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