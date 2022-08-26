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LG представила изогнутый игровой OLED-монитор с диагональю 45-дюймов
Новинка 45GR95QE получит ОLED-панель с разрешением WQHD (3440 x 1440) и частотой обновления 240 Гц
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Компания LG Electronics представила свои новейшие мониторы премиум-класса на выставке IFA 2022 в Берлине, в том числе игровой монитор UltraGear OLED 45GR95QE. Новинка 45GR95QE является первым 45-дюймовым изогнутым игровым OLED-монитором компании LG с соотношением сторон 21:9 и разрешением WQHD (3440 x 1440). 

Новейший игровой монитор компании повышает реализм и отзывчивость, обеспечивая превосходное качество изображения. Наряду с частотой обновления 240 Гц и временем отклика от серого к серому (GTG) 0,1 миллисекунды, 45GR95QE обеспечивает 98,5-процентный охват цветового пространства DCI-P3, превосходную производительность HDR10 и поддержку HDMI 2.1. Также новинка получит такие функции, как переменная частота обновления. (VRR) - и DisplayPort 1.4. Благодаря большому размеру, соотношению сторон 21:9, безрамочному дизайну и кривизне экрана 800R, новый UltraGear поможет пользователям еще лучше погрузиться в их любимые компьютерные игры. Новинка идеально подходит для большинства настольных систем и обеспечивает плавную работу в многозадачном режиме.  

Монитор 45GR95QE обеспечивает такое же выдающееся качество OLED-изображения, как и его предшественник (модель 48GQ900), но с кривизной 800R и антибликовым покрытием LG с низким коэффициентом отражения. Эти усовершенствования в новинке помогут увеличить ощущение присутствия пользователей в игре, вовлекая их в действие на экране и в то же время уменьшая раздражающие визуальные отвлекающие факторы. Ведущая в отрасли технология OLED-дисплеев от LG снижает нагрузку на глаза пользователей, что особенно полезно для тех, кто любит погружаться в долгие непрерывные игровые сессии.   

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Выставочный стенд LG (зал 18, Messe Berlin) на выставке IFA 2022 со 2 по 6 сентября предоставит посетителям возможность познакомиться с самыми последними инновациями компании в области бытовой электроники, а также будет включать новинку 45GR95QE.

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#монитор #игровой монитор #lg electronics #монитор 240 гц #изогнутый монитор #45gr95qe #оled
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