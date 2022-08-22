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Компания NGS объявила о скором выходе компактной игровой клавиатуры под названием Shrimp. Клавиатура Shrimp разрабатывалась с учетом того, что пользователю не придется учиться или приучать себя к чему-то новому. Новинка получила классическую раскладку, то есть клавиши точно такие же и в тех же местах, как и в стандартной клавиатуре.
Shrimp получит механические переключатели Gateron G Pro, которые имеют элегантный корпус. В новинке будет использоваться съемная магнитная подставка для запястий с мягкой обивкой и текстурированной поверхностью. Колпачки клавиш получат крупные надписи шрифта, который хорошо подсвечивается с помощью RGB-подсветки с множеством эффектов.
25-клавишной раскладки на игровой клавиатуре Shrimp должно хватить для большинства современных казуальных игр. Все клавиши можно настроить под себя без использования дополнительного программного обеспечения. Новинка будет подключаться с помощью разъема USB-C к ПК, ноутбукам и игровым консолям PS4/PS5 (стандартное USB-устройство, совместимое с HID). Цену и дату продажи новинки компания NGS пока не объявила.