Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
pixelman За пост начислено вознаграждение
NGS выпустит механическую 25-и клавишную игровую клавиатуру
Компактная клавиатура Shrimp получит механические переключатели Gateron G Pro, а также RGB-подсветку с множеством эффектов
рекомендации
В полтора раза подешевела 3080 Ti ASUS
3060 ASUS дешевле 40 тр
3070 Ti Gigabyte Gaming за 60 тр
3050 MSI дешевле 30 тр в Ситилинке
3060 Ti MSI за копейки - смотри
3050 Gigabyte дешевле 30 тр
12700KF за копейки в Ситилинке

реклама

Компания NGS объявила о скором выходе компактной игровой клавиатуры под названием Shrimp. Клавиатура Shrimp разрабатывалась с учетом того, что пользователю не придется учиться или приучать себя к чему-то новому. Новинка получила классическую раскладку, то есть клавиши точно такие же и в тех же местах, как и в стандартной клавиатуре.

Shrimp получит механические переключатели Gateron G Pro, которые имеют элегантный корпус. В новинке будет использоваться съемная магнитная подставка для запястий с мягкой обивкой и текстурированной поверхностью. Колпачки клавиш получат крупные надписи шрифта, который хорошо подсвечивается с помощью RGB-подсветки с множеством эффектов.  

рекомендации
ASUS 3070 за 50 тр в Регарде
Пиши на наш сайт и зарабатывай
-20 000р на 3070 Ti MSI в Ситилинке
Рухнула цена i9 12900K на треть
3060 дешевле 40тр в Ситилинке
3080 Gigabyte подешевела на порядок
3050 дешевле 30 тр в Регарде
3060 MSI дешевле 40тр в Регарде
20 000р скидка на 3070 Ti = за копейки
3070 Gigabyte за 60 тр в Регарде
3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 90 тр
В полтора раза подешевела 3080 Ti Gigabyte
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке

25-клавишной раскладки на игровой клавиатуре Shrimp должно хватить для большинства современных казуальных игр. Все клавиши можно настроить под себя без использования дополнительного программного обеспечения. Новинка будет подключаться с помощью разъема USB-C к ПК, ноутбукам и игровым консолям PS4/PS5 (стандартное USB-устройство, совместимое с HID). Цену и дату продажи новинки компания NGS пока не объявила.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#rgb-подсветка #клавиатура #механическая клавиатура #игровая клавиатура #gateron g pro #ngs #shrimp
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Razer извинилась за опечатку на упаковках своих клавиатур и выдала их покупателям бонус в $10
Razer презентовала геймерскую оптико-механическую клавиатуру DeathStalker V2 за 200 долларов США
Corsair выпустила сверхкомпактную геймерскую клавиатуру K70 Pro Mini с RGB-подсветкой
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

6 самых провальных видеокарт NVIDIA и AMD текущего поколения, которые не стоит покупать в 2022г
52
Перекупщики продают новый гаджет Xiaomi до 410 раз дороже рекомендованной цены
1
Курс евро обвалился – экономика ЕС трещит по швам, а газа на всех может не хватить
24
Яхта с парусами, дизелем и электромотором представлена в Дании
3
Тестирование Кока Колы на крысах показало отрицательное влияние напитка на мозг
24
5 лучших видеокарт NVIDIA лета 2022 года с оптимальным соотношением цены и производительности
9
Объёмы южнокорейского экспорта сокращаются, усугубляя экономический кризис
1
Глава криптобиржи Binance раскритиковал своих коллег
7
Samsung Electronics вложит $15 млрд в строительство исследовательского центра, который поможет освоить передовую литографию
+
Цены народных видеокарт падают — в августе RTX 3060 и RX 6600 XT подешевели на 9-14 тысяч рублей
7
Нужно ли гнаться за ультра настройками в играх и покупать ради этого дорогую видеокарту — тест RG
4
Россияне и белорусы будут играть в World of Tanks через отдельный клиент, который назвали «Мир Танков»
14
Газ в Европе стоит почти $3000 за тысячу кубов, а Шольц рассказывает детям, что он - богатый человек
25
Представители Phison объяснили, какие SSD полностью отвечают требованиям Microsoft DirectStorage
7
Sony вероятно придумала новый способ установки фронтальных камер в смартфоны
+
Как украинский комик купил собственный спутник, и почему в Киеве одобряют распил $16 млн
171
Оверклокер подробно рассказал о разгоне Intel Arc A380 до частоты 3,1 ГГц
3
В Discord появится новый план подписки Nitro — Basic
+
Компания Gigabyte представила накопитель следующего поколения
1
Похоже, новую BioShock официально представят уже на следующей неделе
3

Популярные статьи

Собираем народный игровой ПК 2022 года за 50 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Август)
29
Несколько крутых, но забытых стратегий, в которые стоит поиграть в 2022 году. Часть 21
+
Мини тест и обзор оперативной памяти Netac Shadow 8GB 3600MHz DDR4
44
Лунная миссия Артемида стартует 29 августа
37
Age of Wonders. Воспоминания фаната. Часть 2, AoW 2 и AoW Shadow Magic
5
Выращивание растений в марсианском грунте стало возможным благодаря анаэробным микробам
25

Сейчас обсуждают

Nightingale
19:58
Может, подашь в суд? Только контракты захвати. А то буружуины не шарят, что их гнобят. Независимые и неподкупные европейские суды. Которые так лихо заставили У выплатить долг в 3 ярда перед РФ. Которы...
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
beltar
19:56
А в PvP они и есть имба, во-1 всадник с маг. ударом, во-2, если стартуют в мире теней, то как ты их нагнешь. Ну и бонус к труду в PvP очень полезен. Но в PvE я бы не сказал, что особо выдающееся.
Age of Wonders. Воспоминания фаната. Часть 2, AoW 2 и AoW Shadow Magic
Михаил Авраменко
19:56
В западных СМИ этого не пишут, так что просвещайся.
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
Михаил Авраменко
19:54
Ну если ты читаешь только западные СМИ, то да - в них по Донецку никто не стреляет. Двойные стандарты, они такие.
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
ахахах
19:54
беда надвигается на европы.Не до карт с майнингом вскоре там будет
Газ в Европе стоит почти $3000 за тысячу кубов, а Шольц рассказывает детям, что он - богатый человек
Bloodrender
19:52
Ничего в Raptor Lake не поменяли. Только L2+L3 кэш увеличили на пару МБ и частоты немного подтянули. Писали уже 20 раз, что архитектура P-ядер у Meteor Lake останется прежней. Они собираются доить арх...
Intel раскрыла подробности о структуре процессоров Core 14-го и 15-го поколений
ztestx86
19:51
1030 самая дешевая есть))
Цены целого ряда видеокарт NVIDIA и AMD опустились ниже рекомендованных
neveroww
19:51
Что плеер что р-севен то ещё говно, особенно если касается дело гарантии так что нет уж спасибо большое за рекомендации. Проблемы, да банально в том что оперативку не разгонать, а там система сейчас р...
Мини тест и обзор оперативной памяти Netac Shadow 8GB 3600MHz DDR4
Nightingale
19:50
У не скрывала свои угрозы РФ. На всех уровнях -- от госполитики до домохозяйки. Это готов отрицать? Вседозволенность -- это перебор. Но что считаем нужным -- делаем, да, и никто не запретил и не запре...
Боевая лазерная система HELIOS будет установлена на ряде кораблей США
ахахах
19:50
ох,а у хохлов вообще беда начнётся,там и так страна-банкрот уже,да и ещё и режут её со всех сторон
Газ в Европе стоит почти $3000 за тысячу кубов, а Шольц рассказывает детям, что он - богатый человек
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем