Новая функция позволит пользователям использовать свои личные учетные записи отдельно от рабочих

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Компания Meta может разрешить пользователям использовать до пяти профилей, привязанных к одной учетной записи Facebook. Во всех дополнительных профилях, за исключением основного, необязательно будет указывать настоящее имя пользователя. Пользователи смогут выбрать любое имя профиля и имя пользователя, если оно уникально. В имени профиля нельзя использовать специальные символы и цифры. Основной профиль пользователя должен по-прежнему использовать имя, которое он использует в повседневной жизни. Новые профили не должны искажать личность основного владельца учетной записи. Кроме того, пользователи не должны пытаться выдавать себя за других. Facebook не указал, как он будет наказывать нарушивших правила. Однако нарушившие пользователи рискуют получить временную приостановку или постоянную блокировку основной учетной записи.

Facebook позволит использовать несколько профилей, чтобы помочь пользователям поддерживать разные образы для определенных групп, с которыми они хотят работать. Пользователи смогут держать свои личные учетные записи, предназначенные для семьи и друзей, подальше от своих профессиональных коллег и знакомых.

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В настоящее время компания Meta тестирует эту функцию на нескольких пользователях в определенных странах. Поскольку это экспериментальная функция, вполне возможно, что Facebook может даже отказаться от этой идеи, если посчитает, что рисков больше, чем преимуществ.