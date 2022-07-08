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Социальная сеть Twitter тестирует новую функцию CoTweet, которая позволит двум учетным записям совместно создавать твиты. Twitter предлагает использование функции CoTweet ограниченному числу учетных записей в США, Канаде и Корее.
Твит, созданный с помощью функции CoTweet, будет содержать изображения профилей и имена пользователей двух авторов в заголовке. Чтобы создать или стать соавтором твита, необходимо открыть Tweet composer, добавить контент для твита и коснуться значка «CoTweet». Затем автор твита может нажать «Отправить приглашение» человеку, с которым он хочет поделиться процессом создания своего твита.
Функция CoTweets не похожа на документ, редактируемый в реальном времени в облаке. Два пользователя не могут написать твит вместе. Вместо этого им придется заранее решить, что публиковать, например договорившись между собой через личные сообщения. Как только твит будет готов и соавтор примет приглашение CoTweet, функция опубликует твит в профиле каждого автора и в хрониках обоих его подписчиков.