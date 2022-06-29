Philips 34E1C5600HE получит встроенную 5-мегапиксельную камеру, микрофон и 5 Вт динамики

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К обширной линейке мониторов Philips присоединилась новая модель, отвечающая новым стандартам для видеозвонков: Philips 34E1C5600HE.

Новинка получит высокопроизводительную панель с диагональю 34 дюйма (86,36 см), разрешение CrystalClear UltraWide QHD 3440 x 1440 и технологии Ultra Wide-Color. Монитор 34E1C5600HE имеет яркое и приятное изображение. Широкие углы обзора 178°/178° в сочетании с широким форматом 21:9 обеспечивают более высокую производительность.

Монитор Philips 34E1C5600HE предоставит профессионалам, работающим дома, удобные интеллектуальные функции, помогающие сосредоточиться и повысить производительность. Встроенная 5-мегапиксельная веб-камера, сертифицированная для Windows HelloTM, обеспечивает высокое качество изображения, а шумоподавляющий микрофон и встроенные динамики мощностью 5 Вт четкую связь и оптимальное взаимодействие. Технология MultiView позволяет пользователям работать с несколькими устройствами одновременно, а разъем USB-C обеспечивает высокоскоростную передачу данных и быструю зарядку.

Монитор Philips 34E1C5600HE будет доступен для покупки с июля 2022 года по цене в 479,99 фунтов стерлингов.

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