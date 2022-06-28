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Сегодня компания MSI объявила о скором выходе линейки универсальных жидкостных систем охлаждения для центральных процессоров начального уровня MAG CoreLiquid B. Новая линейка будет включать модели MAG CoreLiquid B120 и MAG CoreLiquid B240 с размерами радиатора 120 мм x 120 мм и 240 мм x 120 мм соответственно. В новинках кулеры оснастят простым водоблоком в форме шайбы с подсвеченным логотипом MSI Gaming, который можно поворачивать в соответствии с предпочтениями пользователя. Насос новинок интегрируют с радиатором и оснастят полюсным двигателем. Входящие в комплект вентиляторы получат три светодиода фиксированного цвета (по одному красного, синего и зеленого цветов), которые вращаются со скоростью от 500 до 2000 об/мин, обеспечивая воздушный поток от 21,63 до 78,73 кубических футов в минуту. Новые системы охлаждения будут поддерживать следующие типы сокетов ЦП: LGA1700, LGA1200, LGA115x, AM5 и AM4.
Цена и дата выхода жидкостной системы охлаждения MAG CoreLiquid B-series AIO пока не объявлена.