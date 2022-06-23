Австралийская комиссия по конкуренции и защите прав потребителей доказала в суде, что Samsung вводила в заблуждение и обман своих клиентов

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Компания Samsung была оштрафована на 14 миллионов долларов за вводящие в заблуждение заявления в Австралии. Компания заявила, что семь ее телефонов серии Galaxy водонепроницаемы, хотя они не могут работать после использования в бассейнах или океане.

Дело было возбуждено еще в 2019 году из-за рекламы, связанной с семью смартфонами Galaxy, Австралийской комиссией по конкуренции и защите прав потребителей (ACCC). ACCC подал в суд на Samsung за введение в заблуждение и обман клиентов. Претензии были к смартфонам Samsung с 300 рекламными объявлениями с февраля 2016 года. Рекламные объявления были размещены в социальных сетях, Интернете, на телевидении, на рекламных щитах, в брошюрах и других средствах массовой информации, в которых телефоны изображались как водонепроницаемые. Их использовали в бассейнах и на пляжах, а Samsung также рекламировала их как водонепроницаемые на глубине до 1,5 метров в течение 30 минут.

В рамках урегулирования дела Samsung согласилась с тем, что девять рекламных роликов для семи устройств вводили в заблуждение. Компания также признала, что если устройства использовались в соленой воде или бассейнах, то может возникнуть существенная вероятность повреждения смартфона из-за коррозии зарядного порта смартфона.

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Судья Майкл Мерфи одобрил мировое соглашение между производителем смартфонов и австралийским надзорным органом. Он сказал, что многие потребители использовали бы свои телефоны так, как показано в этой рекламе, полагаясь на изображения. В результате судебного заседания компания Samsung получила штраф в размере 14 миллионов долларов, что примерно составляет 14% от прибыли Samsung Australia за последние шесть лет. Кроме основного штрафа, Samsung также выплатит комиссию 200 000 долларов США в качестве вклада в расходы ACCC.