Токен GBPT на блокчейне Ethereum будет запущен в июле 2022 года

реклама

Компания Tether планирует создать новый токен, который будет привязан к британскому фунту стерлингов. Tether объявила, что запустит токен GBPT в начале июля 2022 года с поддержкой блокчейна сети Ethereum. Компания решила создать GBPT из-за недавних решений Министерства финансов Великобритании создать в стране глобальный криптоцентр.

Tether сообщила, что ее токены обеспечены 1-к-1 соответствующей валютой. На момент написания USDT обеспечен на 66,9 млрд долларов, EURT — на 234 млн евро, CHNT — на 20,5 млн йен, а MXNT — на 19,5 млн долларов. Также у Tether есть стабильный токен под названием XAUT, обеспеченная 246 524 унциями золота.

анонсы и реклама Новая топовая 48Gb Nvidia 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 3070Ti MSI подешевела на порядок -45000р на 6800XT ASUS 3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке -120000р на RTX 3090 в Ситилинке 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр 3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр 3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU 3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Внедрив GBPT, Tether создаст четыре токена, привязанных к фиатным валютам. Токен USDT привязан к доллару США, EURT привязан к евро, CNHT привязан к китайскому юаню, а недавно созданный MXNT к мексиканскому песо. Криптовалютные пользователи со всего мира смогут использовать новый токен GBPT в качестве формы оплаты товаров и услуг, а также в прочих финансовых операциях.