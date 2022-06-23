Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
pixelman За пост начислено вознаграждение
Tether планирует запустить токен, привязанный к британскому фунту стерлингов
Токен GBPT на блокчейне Ethereum будет запущен в июле 2022 года
анонсы и реклама
6700XT подешевела в ДВА с ПОЛОВИНОЙ раза
Почти в два раза упала цена 3090 - cмотри
-46% на MSI Ventus 3070 Ti
3070 Ti задешево в Регарде
6800XT - цена упала почти ВДВОЕ
RTX 3070 уже дешевле 70тр

реклама

Компания Tether планирует создать новый токен, который будет привязан к британскому фунту стерлингов. Tether объявила, что запустит токен GBPT в начале июля 2022 года с поддержкой блокчейна сети Ethereum. Компания решила создать GBPT из-за недавних решений Министерства финансов Великобритании создать в стране глобальный криптоцентр.

Tether сообщила, что ее токены обеспечены 1-к-1 соответствующей валютой. На момент написания USDT обеспечен на 66,9 млрд долларов, EURT — на 234 млн евро, CHNT — на 20,5 млн йен, а MXNT — на 19,5 млн долларов.  Также у Tether есть стабильный токен под названием XAUT, обеспеченная 246 524 унциями золота.

анонсы и реклама
Новая топовая 48Gb Nvidia
3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри
3070Ti MSI подешевела на порядок
-45000р на 6800XT ASUS
3080 Gigabyte за 100тр в Ситилинке
-120000р на RTX 3090 в Ситилинке
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр
3060 Ti Gigabyte Gaming за 54тр
3090 !! Ti за 160тр в XPERT.RU
3070 Ti MSI Gaming дешевле 80 тр
RTX Ti 3070 за 68тр Gigabyte Gaming

Внедрив GBPT, Tether создаст четыре токена, привязанных к фиатным валютам. Токен USDT привязан к доллару США, EURT привязан к евро, CNHT привязан к китайскому юаню, а недавно созданный MXNT к мексиканскому песо. Криптовалютные пользователи со всего мира смогут использовать новый токен GBPT в качестве формы оплаты товаров и услуг, а также в прочих финансовых операциях.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#криптовалюта #новости #великобритания #токен #tether #gbpt #фунт стерлингов
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Суд в Китае признал недействительной продажу авто в 2019 году с использованием криптовалюты
Samsung оштрафована на 14 миллионов долларов за заявление о водонепроницаемости телефонов Galaxy
Будущие дополнения Xbox Cloud Gaming уменьшат задержку и добавят поддержку клавиатуры
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Устройства, сжигающие видеокарты без следов воздействия, появились на Авито
40
Виталик Бутерин требует удалить аккаунт PlanB создавшего модель прогнозирования цены Биткоина
17
Курс Биткоина рухнет до $10 000, утащив на дно Эфир и другие криптовалюты – РБК
39
Германия может остаться без газа – Канада не отдаёт турбины, а РФ снижает мощность прокачки до 40%
8
Цены на видеокарты в магазинах РФ возвращаются к рекомендованным – GeForce RTX 3060 стоит 45 000р
+
Известный автоблогер раскритиковал Lada Granta Classic'22 без подушек безопасности и ABS
22
Китайские майнеры распродают фермы по добыче Эфира – GeForce RTX 3060 Ti стоит всего 16 000р
22
Стример, впустую потративший в Diablo Immortal $17 тыс., создал для игры бесплатный симулятор доната
3
Видеокарты в РФ дешевеют на фоне укрепления рубля – флагманы NVIDIA достигли рекомендованных цен
32
Военные США обнаружили критическую уязвимость сети Биткоина – атака 51% может стать реальностью
20
Blizzard обещает пустить в «бету» Overwatch 2 всех, кто оставят соответствующие заявки
+
В Российской Федерации намечается дефицит процессоров Intel
44
"Американцы будут умолять нас продать им РД-180/181" - заявляет Дмитрий Рогозин
46
На фоне укрепления рубля и падения курса Эфира цены на видеокарты в РФ за 1.5 месяца упали на 50%
10
Xiaomi выпустила электросамокат Electric Scooter 4 Pro с мощностью двигателя 700 Вт
8
На рынок попали тысячи видеокарт после майнинга: как их отличить от обычных, и чем они опасны
30
MediaTek анонсировала обновлённый чипсет Dimensity 9000+ с увеличенной до 10% производительностью
1
Процессоры AMD Ryzen Threadripper Pro 5000WX станут общедоступны с июля 2022
+
Samsung Galaxy F13 – Exynos 850, аккумулятор на 6000 мА*ч и поддержка microSD на 1 ТБ за $155
1
На что способен Core i7-7700K в 2022г – изучаем потенциал старого флагмана в новых играх
9

Популярные статьи

10 популярных утилит, для которых мне удалось найти более качественные аналоги
29
Топ самых необычных смартфонов — крошечный, двухэкранный, с дисплеем e-ink
4
2 Гб vs 128 Гб. Тест скорости разных USB Flash накопителей - нужна ли вам флешка в 2022
52
Собираем среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel за разумные деньги. Часть 4
26
Как выбрать игровой ноутбук в 2022 году – полное руководство
7
SSD Kingston KC2500 M.2 NVMe - мини-обзор с тестом недорогого радиатора
48
Титаны top-flow - тестируем Scythe Susanoo & Cooler Master Gemin ll на AM4
18

Сейчас обсуждают

EFermi
13:20
По ходу вместо покупки 4080 будет иметь смысл обмен моей 6900 на 3090Ти с доплатой с моей стороны. Не думаю что при таком раскладе производительность будет радикально отличаться. Скорее всего единстве...
Инсайдер удивил прогнозами о GeForce RTX 4080/4070 — могут получить GDDR6 память с шиной 256/160-бит
Bloodrender
13:20
А если ещё PCIe линии подрежут, будет вообще топ.
Инсайдер удивил прогнозами о GeForce RTX 4080/4070 — могут получить GDDR6 память с шиной 256/160-бит
Sheshenbek
13:19
Сейчас бы покупать видеокарту и рассказывай сколько фпс в говнопанке будет. В говнопанк уже никто не играет, видеокарту нет смысла покупать. У меня ryzen встройка, аналог затычки 3050. Единственное дл...
Собираем среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel за разумные деньги. Часть 4
ccmm
13:19
очередная афера от жулика/барыги/афериста
Илон Маск придумал как заработать больше денег – в Китае часть владельцев Tesla вернёт госсубсидии
Павел Евпак
13:15
О боже, если не знаешь лучше молчи, я проц вообще не гнал, говорю же 40 градусов в играх. А выставить в биосе профиль для озу 4200 любой может. Но не каждая планка потянет, поэтому и взял дорогую (12т...
Собираем среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel за разумные деньги. Часть 4
Эовейн Триада
13:14
Нет столько электричества, это надо построить ещё раза хотя бы половину электростанций от того числа, что есть.
К 2035 году электромобили должны занять более 50% первичного авторынка
johnnie74
13:14
Ну вот тот же EVo Plus будет греться везде, ему и медный радиатор будет неплох, безусловно хороший накопитель, но ни его скорости, ни нагрев за его стоимость мне лично не нужны. А бюджетник NV1 это из...
SSD Kingston KC2500 M.2 NVMe - мини-обзор с тестом недорогого радиатора
Midosa
13:08
Т.е. ни одного закона за 21 год, подписанного Путиным и конкретно и явно улучшающего жизнь русского народа ты предъявить не можешь?
Выступая на ПМЭФ-2022 президент РФ заявил о предстоящих изменениях в мире
EFermi
13:08
Да, НО! У АМД инфинити кэш - это как кэш L3 у процессоров, отдельный слой, в то время как нВидия по слухам (учитывая, что карт в природе ещё нет, остаётся ориентироваться только по ним) тупо нарастила...
Инсайдер удивил прогнозами о GeForce RTX 4080/4070 — могут получить GDDR6 память с шиной 256/160-бит
Pavelshakh
13:07
Вот только как у них валит 45фпс не показывают. С какими просадками по 1 и 0.1 и какой там суперсэкспириенс.
Собираем среднебюджетный ПК на платформах AMD и Intel за разумные деньги. Часть 4
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем