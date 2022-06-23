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Компания Microsoft обсудила предстоящие дополнения для Xbox Cloud Gaming, включая поддержку мыши и клавиатуры, а также уменьшат задержку во время игрового процесса. Текущий список игр Xbox, поддерживающих ввод с клавиатуры и мыши, в настоящее время маленький, но по мере того, как Microsoft будет продвигать свой облачный игровой сервис, этот список игр будет увеличиваться. Microsoft также объявила о новой функции Direct Capture в API Display Details, которая может сократить задержку на 72 мс до 2-12 мс по сравнению с 8-74 мс на текущий момент.
Однако этот новый API имеет некоторые ограничения, такие как максимальное разрешение 1440p и отсутствие поддержки динамического разрешения или HDR. Ограничения должны оказать минимальное влияние на разработчиков, поскольку игровой поток в настоящее время ограничен разрешением 720p на мобильных устройствах и 1080p на других платформах. Также компания Microsoft планирует вскоре запустить несколько новых инструментов, чтобы помочь разработчикам добавить поддержку Direct Capture в свои игры.