ТSMC инвестирует 120 миллиардов долларов в производство новых чипов, чтобы конкурировать с Samsung

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Несколько недель назад Samsung обнародовала агрессивный план инвестирования около 355 миллиардов долларов, который может помочь ей занять первое место, свергнув Тайваньскую компанию по производству полупроводников (TSMC) с поста ведущей в мире производственной фирмы. В ответ компания TSMC объявила об инвестициях в размере 120 миллиардов долларов, чтобы оставаться впереди конкурентов. Благодаря этим инвестициям TSMC намерена построить четыре новые линии по производству микросхем в Тайване, стоимостью 10 миллиардов долларов каждая. Согласно данным Nikkei Asia, эти заводы будут производить 3-нанометровые чипы. Оба производителя заявляют, что новые чипы начнут выпускать к концу 2022 года.

В недалеком прошлом вычислительная, мобильная и особенно автомобильная промышленность столкнулись с нехваткой полупроводников для автомобилей из-за падения промышленного производства и карантина COVID-19.

Имея более 90% мощностей передовых полупроводниковых устройств, Тайвань остается ведущим производителем микросхем. Остальное производство находится в Южной Корее. В настоящее время и TSMC, и Samsung Foundry пытаются привлечь лидеров отрасли Apple, Nvidia, Qualcomm, AMD и MediaTek с помощью своих передовых узлов. Благодаря используемой технологии Gate ALL Around (GAA), 3-нм чипы намного быстрее, чем производящиеся 4-нм чипы.

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Обе конкурирующие фирмы разрабатывают планы по массовому производству 2-нм чипов, которые должны выйти на мировой рынок к 2025 году.