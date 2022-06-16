Рост цен связывают с сокращением рабочих мест в компании и с затратами в цепочке поставок

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Компания Tesla подняла цены на некоторые из своих автомобилей, включая модели Model S, Model 3 и Model Y. Рост цен связан из-за затрат с цепочкой поставок. На изменение цен обратил внимание телеканал CNBC.

Новые увеличения цен являются весьма значительными: модель Y теперь стоит 65 990 долларов по сравнению с 62 990, а цена модели S с двумя двигателями выросла до 104 990 долларов с 99 990 долларов. Не все автомобили Tesla претерпели изменения в цене, но некоторые из них изменились. CNBC заявила, что рост цен произошел после того, как компания задержала поставки некоторых моделей Y в Соединенные Штаты на срок до месяца.

Всего через несколько недель после того, как генеральный директор Илон Маск заявил, что фирма сократит 10% рабочих мест. Помимо роста цен, у многих людей не так много располагаемого дохода, чтобы покупать продукцию компании Tesla, а растущие процентные ставки делают кредит на автомобили еще более не выгодным.

Проблемы автомобильной фирмы Tesla отражаются на цене ее акций. Год назад акции Tesla стоили 1199 долларов, а на момент написания данной статьи они упали на 41,77% до 630 долларов США.

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