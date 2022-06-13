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Overwatch 2 запустится в раннем доступе с новым динамичным PvP-контентом, который выйдет на ПК и консолях Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 и Nintendo Switch 4 октября 2022 года. Новая часть получит многопользовательский формат «пять против пяти, а также новых героев, редактор героев, новые карты, режимы и косметику премиум-класса для персонажей.
При запуске у игроков будет возможность получить в свои руки новейшего танкового героя — Королеву Юнкеров. Более подробная информация о Junker Queen и Overwatch 2, а также о предстоящем этапе закрытого бета-тестирования игры будет представлена во время прямой трансляции Overwatch 2 Reveal Event на YouTube.com/PlayOverwatch или Twitch.tv/PlayOverwatch 16 июня в 10:00 по тихоокеанскому времени.
Junker Queen — второй новый герой, представленный в Overwatch 2 и 34-й герой франшизы в целом после Соджорна — бывшего капитана Overwatch с рельсотроном и кибернетическими способностями. Новые и знаковые международные локации также появятся в игре: от заснеженной улицы Нью-Куин-стрит в Торонто до суеты Мидтауна Манхэттена. В Overwatch 2 будет представлен новый режим игры «Натиск» — симметричный тип карты, на которой команды сражаются за контроль и продвижение расположенного в центре робота.
Разработчики Overwatch 2 обещают выпускать стабильные и частые обновления игрового контента, чтобы игрокам Overwatch 2 было интересно и увлекательно играть долгое время.