Мини-ПК PN64 будет оснащаться процессорами Intel Core 12-го поколения, а модель PN52 – AMD Ryzen серии 5000H

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

3070 Ti за 80 с началом в Регарде

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Компания ASUS анонсировала мини-ПК ExpertCenter PN64 и ExpertCenter PN52, пару мини-ПК, которые сочетают производительность и эстетику. Новинки имеют размеры 120 x 130 x 58 мм, каждая модель может поддерживать до четырех дисплеев. Кроме того, программное обеспечение MyASUS включает двухстороннее шумоподавление с искусственным интеллектом для обеспечения чистой голосовой связи, управления вентиляторами, диагностику системы и другие функции.

Мини-ПК ExpertCenter PN64 оснащен процессором Intel Core 12-го поколения и оперативной памятью DDR5-4800. PN64 оснащен одним слотом PCIe 4.0 x4 M.2 SSD, пятью портами USB, включая порт USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4 для подключения одного дисплея, а также двумя портами HDMI. Модель PN64 обеспечивает быстрый доступ к модулям хранения и памяти для легкого обновления.

Мини-ПК ExpertCenter PN52 оснащен новейшим мобильным процессором AMD Ryzen серии 5000H со встроенной графикой AMD Radeon. PN52 имеет два слота PCIe 3.0 x4 M.2 2280 SSD и один разъем SATA 6 Гбит/с для 2,5-дюймового жесткого диска SATA или твердотельного накопителя. Модель PN52 также имеет два порта HDMI и семь портов USB, включая порт USB 3.2 Gen 2 Type-C с поддержкой DisplayPort 1.4.

В дополнение к вышеупомянутым функциям, мини-ПК ExpertCenter PN64 и PN52 включают в себя несколько новых технологий для улучшения охлаждения, и каждое устройство обеспечивает поддержку до четырех дисплеев 4K или одного дисплея 8K. Список конфигураций мини-ПК представлен ниже:

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Цену и дату продаж новинок компания ASUS пока не объявила.