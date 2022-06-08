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Minecraft: Bedrock и Java Edition получили крупное обновление The Wild Update
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Компания Mojang Studios сообщила о выходе обновления The Wild Update для версий Bedrock и Java популярной игры Minecraft. Обновление The Wild добавляет биомы глубоких темных и мангровых болот, четырех мобов и новые блоки: черепа, мангровое дерево и грязь. Пользователи, играющие в издание Bedrock, получат уникальные бесплатные предметы, для создания своих персонажей.

Помимо блоков и биомов, появятся мобы, включая надзирателя, элэя, лягушек и головастиков, с которыми игроки столкнутся во время игры. Надзирателя можно будет встретить в глубокой темноте, а новый моб элэй поможет игрокам собирать припасы, чтобы заполнить сундук установленный на лодке.

Чтобы вызвать интерес к этому обновлению, Mojang Studios выпустила пару трейлеров. В трейлере ниже можно увидеть моба надзирателя.

Другой трейлер, на этот раз немного более расслабляющий, демонстрирует один из новых биомов и его обитателей.

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Обновление для Minecraft можно скачать на Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, iOS, Android, Windows, macOS и Linux. 

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#игры #minecraft #обновление #песочница #майнкрафт #bedrock #java edition #the wild update
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