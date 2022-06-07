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Обновленный MacBook Air получит 8-и ядерный процессор M2 и до 24 ГБ ОЗУ
Новый MacBook Air можно будет купить уже в июле по цене от 1199 долларов США
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Компания Apple представила обновленный MacBook Air с процессором M2. Самый популярный MacBook поставляется с новым дизайном корпуса, большим 13,6-дюймовым дисплеем, камерой 1080p, MagSafe и т. д.

MacBook Air получил дизайн, аналогичный MacBook Pro Apple, выпущенному в 2021 году. Новинка будет доступна по цене от 1199 долларов, а варианты цвета включают Silver, Starlight, Space Grey и Midnight. В отличие от MacBook Pro, MacBook Air сохранит несколько ограниченный набор портов, состоящий из двух USB-C и разъема для наушников. Единственное изменение заключается в том, что в ноутбуке теперь есть MagSafe.

Новый дизайн позволил Apple увеличить размер дисплея с 13 до 13,6 дюймов. Дисплей поддерживает 1 миллиард цветов и максимальную яркость 500 нит. Новинка теперь имеет выемку, в которой находится HD-камера FaceTime с разрешением 1080p. Камера имеет больший датчик изображения и более эффективные пиксели, которые обеспечивают лучшую производительность при слабом освещении.

Еще одно улучшение в новом MacBook Air — звук. Ноутбук теперь оснащен звуковой системой с четырьмя динамиками и массивом из трех микрофонов. Качественный звук — отличительная черта современных MacBook и Apple продолжает совершенствоваться в этой области.

Новейший MacBook Air от Apple — это первый Mac с новым процессором M2, состоящим из 8 ядер ЦП и 10 ядер графического процессора с объединенной памятью до 24 ГБ. По данным Apple, M2 обеспечивает примерно на 18% лучшую производительность процессора, чем M1. MacBook Air по-прежнему пассивно охлаждается без вентиляторов внутри, что обеспечивает комфортную работу с нулевым уровнем шума.

Обновленный MacBook Air работает до 18 часов без подзарядки аккумулятора. Как и его старшие модели Pro, он поддерживает быструю зарядку, способную обеспечить 50% всего за 30 минут, с помощью адаптера питания USB-C мощностью 67 Вт. 

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MacBook Air с процессором M2 будет доступен с июля 2022 года по цене от 1199 долларов за базовую конфигурацию. 

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