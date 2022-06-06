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Компания Microsoft объявила 12 июня датой проведения своей масштабной презентации игр 2022 года, но студиям Xbox и Bethesda нужно еще больше времени, чтобы представить все свои продукты. Сегодня компания объявила, что после основного события расширенная версия презентации выйдет в эфир 14 июня. На этом мероприятии, названном «Xbox Games Showcase 2022 Extended», будет представлено еще больше совершенно новых трейлеров, а также расширенные обзоры игр, показанных на основном шоу и интервью с разработчиками из многочисленных студий Microsoft.
Пока неясно, какова продолжительность основного события, но к расширенной версии прикреплен 90-минутный таймер. Похоже, что просьбы фанатов о большем количестве игрового процесса и меньшем количестве кинематографических трейлеров услышали.
Презентация Xbox Games Showcase 2022 Extended начнется в 10:00 по тихоокеанскому времени во вторник, 14 июня и будет транслироваться на официальных порталах Xbox и Bethesda на YouTube, Twitch, Twitter и Facebook. Трансляция будет проходить на английском, испанском, бразильском, португальском, немецком и французском языках. Напомним, что главная презентация Xbox и Bethesda Games Showcase, начнется 12 июня в 10:00 по тихоокеанскому времени.