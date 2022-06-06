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Компания ViewSonic объявила о выпуске нового 24-дюймового сенсорного монитора ID2456. Пользователи смогут выполнять все операции пальцами.
Сенсорный монитор ID2456 можно легко использовать в университетских классах или лекционных залах. Проекционно-емкостной (PCAP) сенсорный экран обеспечивает точную и быструю работу с 10 пальцами, что позволяет учителям управлять им интуитивно. Выходной порт 4K HDMI можно подключить к оригинальному проектору или большому светодиодному дисплею, что позволит отображать содержимое высокой четкости в 4K на большом экране.
Внедрение технологии MPP2.0, позволяет учителям писать на мониторе так, как на обычной бумаге. Активное перо точно отображает шрифты и размеры почерка пользователей. Если приложить больше усилий при письме, то создается более жирный шрифт, а 50-градусный датчик наклона дополняет функцию отклонения экрана от ладоней.
Монитор ID2456 имеет преимущества myViewBoard, в котором используются различные учебные материалы и шаблоны, а также функции, как цифровая доска и групповые обсуждения в реальном времени. В сочетании с ViewDirector программное обеспечение для персонального режиссера, учебные материалы, изображение с видеокамеры и изображения с проектора могут отображаться на экране одновременно. Пользователи могут использовать свои пальцы, чтобы перетаскивать и перемещать изображения, увеличивать и уменьшать масштаб и изменять размер изображений на экране.
Новинку можно использовать не только как смарт-подиум, но и как настольную цифровую доску, что позволяет учащимся лучше взаимодействовать во время групповых дискуссий. Функцию регулировки наклона от 15 до 70 градусов можно использовать для достижения эргономичной позиции.
Цену и дату выхода сенсорного монитора ID2456 компания ViewSonic пока не объявила.