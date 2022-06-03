Выход игры Marvel's Spider-Man Remastered запланирован на 12 августа 2022 года

Компания Sony анонсировала ремастеринг популярной игры про Человека-паука на ПК. Данное неожиданная новость стала известна во время последней презентации на State of Play. Короткий трейлер будущей игры для можно посмотреть выше.

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Marvel's Spider-Man Remastered станет мультиплатформенным ремастером оригинальной игры 2018 года. В пакет изменений включены как приключения Питера Паркера из оригинальной игры, так и DLC «Город, который никогда не спит» с тремя дополнительными сюжетными главами, действие которых происходит после событий в оригинальной игре. Между тем, Marvel's Spider-Man: Miles Morales выйдет чуть позже.

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Основной студией, занимающейся портированием игры на ПК является Nixxes Software. Компания Sony приобрела данную студию в прошлом году. Выход Marvel's Spider-Man Remastered на ПК запланирован на 12 августа 2022 года, а Marvel's Spider-Man: Miles Morales выйдет осенью этого года. Пока неизвестно, в каких магазинах будут доступны игры, но, судя по предыдущим портам, весьма вероятны Steam и Epic Games Store.