Выход ремейка четвертой части Resident Evil запланирован на 24 марта 2023 года





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На сегодняшней выставке Sony State of Play был представлен ремейк игры Resident Evil 4. Приведенный выше трейлер выпущен для консоли PlayStation 5, но игра будет мультиплатформенной и выйдет на ПК, Xbox Series X|S и PS5.

Ремейк оригинальной игры 2005 года, разработанный компанией Capcom, продемонстрировал тот же впечатляющий уровень детализации, что и другие ремейки Resident Evil, которые выходили в последние годы. По словам разработчиков ремейка, графика и схема управления будут модернизированы до современных стандартов, но при этом она сохранит направление сюжета, как в оригинальной игре. История разворачивается через шесть лет после событий Resident Evil 2, когда Леон С. Кеннеди вернулся, чтобы возглавить спасательную операцию в сюжетной линии, при поддержке президента Соединенных Штатов Америки.

Выход ремейка Resident Evil 4 запланирован на 24 марта 2023 года. Компания Sony также сообщила, что разрабатывает контент для ремейка с виртуальной реальностью для PlayStation VR2. Пока неясно, будет ли это полная кампания или отдельная часть истории. Напомним, что вышедшая Resident Evil Village также получила поддержку PlayStation VR2 и всю кампанию игры можно пройти с использованием VR2.

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