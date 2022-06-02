Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
pixelman За пост начислено вознаграждение
AJAZZ выпустила механическую клавиатуру AC067, которая напоминает кусок сыра
Новинка предназначена для поклонников мультсериала «Том и Джерри» и уже доступна для предзаказа по цене в 219 долларов США
анонсы и реклама
!! <b>3080 Gigаbyte Gaming дешевле 100тр</b>
-40% на 3070 Ti Gigabyte Gaming
3060 Gigabyte Gaming дешевле 60тр
В <b>полтора раза упала</b> цена 3080 ASUS
-30% от цены 3060 Ti - криптозима торжествует
3050 Gigabyte сильно дешевле 40 тр
-40000р на 3080Ti Gigabyte Gaming

реклама

1 июня отмечался День защиты детей в Китае и некоторых других странах мира, производитель клавиатур AJAZZ решила отметить это событие, выпустив специальную версию клавиатуры AC067. Новая версия клавиатуры предназначена для детей и поклонников мультсериала «Том и Джерри».

Новинка имеет форму, похожую на кусок сыра. Корпус клавиатуры изготовлен из алюминиевого сплава с анодированным покрытие, имеет желтый цвет с небольшими ямочками, которые выполнены с помощью станка с ЧПУ. Внешний вид новинки дополняется специальным набором вспомогательных клавишных колпачков желтого и белого цвета, которые хорошо сочетаются с дизайном. Тема сыра распространилась даже на механические переключатели «Yellow Cheese», которые разработаны в сотрудничестве с Kailh. Клавиатура использует крепление с прокладкой и имеет RGB-подсветку для каждой клавиши. Клавиатура AC067 весит 1,5 кг, будет уникальным периферийным устройством во многих отношениях. 

анонсы и реклама
3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming
RTX 3050 снова дешевле 40 тр
3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке
RTX 4000 в продаже за 100тр
В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400
-35% на 3090 Gigabyte Gaming
RTX 3070 уже дешевле 90тр
3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU
<b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом
3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU
<b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming
!!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Новая версия клавиатуры AJAZZ AC067 уже доступна для предзаказа. Цена на новинку составляет 219 долларов США.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#клавиатура #механическая клавиатура #ac067 #ajazz #сыр #том и джерри
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Thermaltake выпустила низкопрофильную механическую клавиатуру ARGENT K6 RGB
Logitech обновила серию MX беспроводными механическими клавиатурами и мышью
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

На фоне топливного и продовольственного кризиса ЕС пытается вывезти миллионы тонн зерна из Украины
11
19 смартфонов Xiaomi получили свежую глобальную прошивку MIUI 13
+
Тайваньские власти запретили экспорт в Россию и Беларусь чипов с тактовой частотой более 25 МГц
43
Илон Маск: "мои дети в 12 лет писали код лучше, чем основатель Dogecoin Джексон Палмер"
5
К концу 2022 года майнинг Эфира станет невыгодным, а Бомба сложности не может быть отменена
12
Курсы доллара и евро штормит на фоне новых санкций
12
Российские магазины продолжают скидывать цены на видеокарты – GeForce RTX 3050 стоит дешевле 40 000р
19
Увы, ковикулы: Tesla оставит сотрудников предприятия в Шанхае в изоляции до 10 июня
+
В симуляторе бездорожья SnowRunner начался седьмой игровой сезон
+
Тираж Tekken 7 превысил 9 млн копий — это самая успешная игра серии
+
Российский спутниковый интернет "Марафон" предложит абонентам терминалы по 1500 рублей
1
Xiaomi вынуждена отложить выпуск стабильной версии MIUI 13 для трёх смартфонов из-за багов в ПО
1
Укрепление рубля привело к снижению цен на видеокарты в РФ – Radeon RX 6900 XT стоит всего 112 000р
37
В грядущем Summer Game Fest примут участие порядка сорока игр, в том числе от крупных издателей
+
7 лет на одной видеокарте – на что способен старый флагман GeForce GTX 980 Ti в 2022г в тесте TG
4
Шведская компания Candela представила P-8 Voyager, электрический восьмиместный катер на подводных крыльях
+
Тайвань запретил экспорт в РФ процессоров с частотой выше 25 МГц – Sega MegaDrive снова актуальна
20
Российский магазин Ozon под угрозой дефолта – санкции могут осложнить работу маркетплейса
13
Роскомнадзор потребовал удалить из Google Play приложение Tor Browser
26
Флагманы AMD дешевеют в российской рознице – Ryzen 9 5950X на 15 000р ниже рекомендованной цены
31

Популярные статьи

Опускаемся на дно производителей SSD: Exegate M.2 - целесообразность покупки
129
Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК
45
i5-2500 + Gigabyte z77m-D3H - бомжесборка из запчастей
42
Об охладе на ПК - от способов нанесения термопасты до СЖО
14
LEST: Концепция по трансформации небоскребов в гравитационные накопители энергии
14
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
35
Видеокарта Radeon RX 6800: тестирование в играх с классическим рендерингом
4
Сериал Halo: рецепт по уничтожению легенды
14
Science Advances: Цепкие роботы-скалолазы смогут доставлять лекарства в самые труднодоступные участки нашего организма
1

Сейчас обсуждают

Olexey Arestovich
13:29
если и будут перепродавать то в три дорога, вся электроника в любом случае взлетит в цене, а значит и на производственных линиях прибыль упадет и со всем последующим.
РФ остановила продажу неона недружественным странам – грядёт масштабный дефицит полупроводников
wwr222
13:29
А на что еще ориентироваться? Я помню первые тесты 10400: память топ, плата на z чипсете...Пипец было актуально...
Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК
Lathean
13:28
Да, нужно как можно скорее проапгрейдиться, приобрести железо, т.к. приближается такой микроэлектронный кризис, что мало не покажется никому.
Тайвань ограничил поставки в Россию и Беларусь процессоров с частотой более 25 МГц
Павел Рыбалко
13:27
Почему заглот такой тупой?
Смартфоны Honor 70, 70 Pro и 70 Pro+ представлены официально
wwr222
13:25
Так в "реале" с 3050 нет разницы, что 1240v3 с памятью 1866МГц, что 12400 с любой памятью ДДР5. Тестами, по крайней мере, ты ничего не докажешь. Я поэтому и намекнул на "другой инструментарий". Тем же...
Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК
Alagar81
13:23
Ну так это же обзоры, там 5600х могут с топовым обвесом тестить и с топовой водой, вот только к домашней реальности это часто не имеет отношения никакого 🙂 У тех обзорщиков часто ещё рядом вся линейк...
Проверяем, нужна ли дорогая оперативная память DDR4 при сборке бюджетного ПК
Герц
13:21
А обратный осмос что? Тем более если фильтровать чисто частицы пластика, то микропоры такие мелкие не нужны и там пропускная способность мембраны будет большой. Че изобретать велосипед, когда уже все ...
Ученые разработали медленный песчаный биофильтр с 99,9% степенью очистки воды
Алексей Румянцев
13:18
а что Китай продает своего на американском рынке?
Тайвань ограничил поставки в Россию и Беларусь процессоров с частотой более 25 МГц
Николай Тищенко
13:17
М-да. А вот после этого цены на электронику могут ощутимо взлететь. 😱 И причем без шуток.
РФ остановила продажу неона недружественным странам – грядёт масштабный дефицит полупроводников
Zorro
13:17
Так ты вообще мужик не тебе это вообще говорить .
5 проверенных способов найти лучшие и свежие компьютерные игры себе по душе
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем