Новинка предназначена для поклонников мультсериала «Том и Джерри» и уже доступна для предзаказа по цене в 219 долларов США

реклама

1 июня отмечался День защиты детей в Китае и некоторых других странах мира, производитель клавиатур AJAZZ решила отметить это событие, выпустив специальную версию клавиатуры AC067. Новая версия клавиатуры предназначена для детей и поклонников мультсериала «Том и Джерри».

Новинка имеет форму, похожую на кусок сыра. Корпус клавиатуры изготовлен из алюминиевого сплава с анодированным покрытие, имеет желтый цвет с небольшими ямочками, которые выполнены с помощью станка с ЧПУ. Внешний вид новинки дополняется специальным набором вспомогательных клавишных колпачков желтого и белого цвета, которые хорошо сочетаются с дизайном. Тема сыра распространилась даже на механические переключатели «Yellow Cheese», которые разработаны в сотрудничестве с Kailh. Клавиатура использует крепление с прокладкой и имеет RGB-подсветку для каждой клавиши. Клавиатура AC067 весит 1,5 кг, будет уникальным периферийным устройством во многих отношениях.

анонсы и реклама 3070 Ti дешевле 90тр Gigabyte Gaming RTX 3050 снова дешевле 40 тр 3060 Ti уже дешевле 70тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 -35% на 3090 Gigabyte Gaming RTX 3070 уже дешевле 90тр 3080 Ti MSI Gaming за 110тр в XPERT.RU <b>3060 Ti Gigabyte Gaming за 60тр</b> c началом 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU <b>RTX Ti 3070 за 75тр</b> Gigabyte Gaming !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 190тр в XPERT.RU

Новая версия клавиатуры AJAZZ AC067 уже доступна для предзаказа. Цена на новинку составляет 219 долларов США.