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1 июня отмечался День защиты детей в Китае и некоторых других странах мира, производитель клавиатур AJAZZ решила отметить это событие, выпустив специальную версию клавиатуры AC067. Новая версия клавиатуры предназначена для детей и поклонников мультсериала «Том и Джерри».
Новинка имеет форму, похожую на кусок сыра. Корпус клавиатуры изготовлен из алюминиевого сплава с анодированным покрытие, имеет желтый цвет с небольшими ямочками, которые выполнены с помощью станка с ЧПУ. Внешний вид новинки дополняется специальным набором вспомогательных клавишных колпачков желтого и белого цвета, которые хорошо сочетаются с дизайном. Тема сыра распространилась даже на механические переключатели «Yellow Cheese», которые разработаны в сотрудничестве с Kailh. Клавиатура использует крепление с прокладкой и имеет RGB-подсветку для каждой клавиши. Клавиатура AC067 весит 1,5 кг, будет уникальным периферийным устройством во многих отношениях.
Новая версия клавиатуры AJAZZ AC067 уже доступна для предзаказа. Цена на новинку составляет 219 долларов США.