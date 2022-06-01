Новинки станут доступны для покупки с 7 июня 2022 года по цене от 599 долларов США

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Компания Microsoft представила ноутбук Surface Laptop Go 2, продолжение предшественника Surface Laptop Go 2020 года. Новинка станет доступна для покупки с 7 июня 2022 года по цене от 599 долларов США.





Ноутбук Surface Laptop Go 2 немного дороже своего предшественника. Цена выросла на 50 долларов, по сравнению с предыдущей моделью, но компания Microsoft компенсирует это лучшим хранилищем. Теперь компания предлагает накопитель на 128 ГБ вместо 64 ГБ в исходной базовой конфигурации Surface Laptop Go. Компания Microsoft также заменила процессор Intel Core i5 10-го поколения на более новый Intel Core i5-1135G7 11-го поколения и представила новую версию с 16 ГБ оперативной памяти.

Другое изменение заключается в том, что Surface Laptop Go 2 выйдет в четырех вариантах цветов: Ice Blue, Sandstone, Platinum и Sage. Microsoft обещает до 13,5 часов работы без зарядки, улучшенную HD-камеру (по-прежнему 720p) и улучшенные тепловые характеристики, которые делают ноутбук менее шумным. Другие характеристики остаются неизменными, а это означает, что пользователи получат 4 ГБ ОЗУ в базовой конфигурации и без подсветки клавиатуры.

Сменные компоненты новинки расширились, теперь можно заменить или снять не только SSD, но и клавиатуру, дисплей, аккумулятор и кабель Surflink. Память, к сожалению, не заменимая.

Доступные конфигурации ноутбука Surface Laptop Go 2 и цены к ним представлены ниже:

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