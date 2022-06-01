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Компания Microsoft сегодня выпустила новое обновление для консолей Xbox One и Xbox Series. В последней версии обновления ОС для консолей Xbox есть два важных изменения: улучшенное обнаружение обновлений для игр и раскрытие секретных достижений. Консоли Xbox One и Xbox Series теперь могут быстрее и надежнее обнаруживать доступные обновления для игр.
Начиная с этого месяца игроки смогут раскрывать секретные достижения Xbox. Эта опция пригодится тем, кто «не боится спойлеров» или хочет сократить путь к получению всех достижений в той или иной игре.
Чтобы открыть секретное достижение, необходимо открыть руководство и выбрать пункт Игровая активность > Достижения. Затем открыть необходимое секретное достижение и нажать «Показать подробности». Пользователь увидит название, описание и Gamerscore выбранного достижения. После этого можно скрыть детали или оставить достижение открытым.
Возможность раскрывать секреты достижений Xbox доступна не только для консолей Xbox. Аналогичная функция доступна в приложении Xbox для iOS, Windows, Android и Game Bar на ПК с Windows.
Компания Microsoft также работает над другими полезными функциями для консолей Xbox. В настоящее время компания тестирует новую функцию подавления шума Alpha Skip-Ahead. Пока нет информации о том, когда компания планирует внедрить её в обновление.