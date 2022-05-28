Выход игрового сиквела запланирован на 2023 год

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На собрании фанатов Star Wars Celebration компания Electronic Arts и Lucasfilm анонсировали Star Wars Jedi: Survivor, продолжение популярной игры Jedi : Fallen Order.

В сиквеле действие будет происходить спустя 5 лет после событий Fallen Order. Главный герой Кэл Кестис и его приятель BD-1 по-прежнему в бегах. Пока не понятно вернется ли первоначальная команда в качестве компаньонов в сиквеле, поскольку Respawn только подтвердил появление BD-1 и добавил, что Кэл встретится с новыми персонажами.

В новом продолжении Star Wars были сделаны улучшения боевой системы, а также добавлены новые навыки для главного героя. Благодаря новейшим технологиям, в сиквеле будут красивые динамичные бои джедаев и кинематографические сцены, чтобы показать игрокам расширенную историю Кэла Кестиса.

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Выход новинки запланирован на 2023 год. Новая часть выйдет на ПК, Xbox Series X|S и PlayStation 5. Выход сиквела еще не скоро, однако разработчики заверили фанатов, что это будет не единственный взгляд на серию Star Wars, который они получат в течении ближайшего года.