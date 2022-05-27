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AQIRYS выпустила беспроводную игровую мышь TGA ALPHA весом 65 грамм
Новинка получила оптический датчик с разрешением 19000 DPI и обширный набор аксессуаров
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Компания AQIRYS объявила о выпуске игровой мыши— TGA ALPHA. Новая модель предназначена для тех, кто ищет беспроводные игровые возможности с профессиональным уровнем производительности. Мышь The Great Annihilator (TGA) обладает обширным набором функций и точностью следующего поколения. Новинка весит всего 65 грамм, а сверхлегкий корпус имеет расширенные возможности настройки внешнего вида.

Точность и четкость мыши TGA ALPHA обеспечивается встроенным оптическим датчиком с разрешением 19000 dpi, разработанным с использованием механических переключателей, рассчитанных на 80 миллионов нажатий.  

Беспроводная технология на частоте 2,4 ГГц позволяет работать с мышью без задержек на частоте 1000 Гц и времени отклика 1 мс. Входящий в комплект адаптер расширения позволяет легко переключаться между беспроводным и проводным режимами (зарядка) для непрерывной игры или работы.  

Система динамической RGB-подсветки украшает внешний вид TGA ALPHA. Приложение для мыши AQIRYS позволяет выполнять настройку всех основных функций и сохранять настройки пользователя во встроенной памяти. 

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В стандартный комплект входит набор аксессуаров для мгновенной настройки внешнего вида мыши, эргономики и функциональности. Сменные модули для основных кнопок и упора для рук доступны в четырех цветах (черный, белый, синий, розовый), плюс два USB-кабеля (черный и белый) для зарядки и использования в проводном режиме. Для каждого цвета включены два взаимозаменяемых модуля с двумя профилями упора для рук (высокий и низкий), а также два набора дополнительных ручек для основных кнопок и боковых сторон. Также в комплект входят 16 прокладок разной толщины, для точной настройки отдачи кнопок при нажатии. Беспроводная мышь AQIRYS TGA ALPHA уже доступна для покупки. Рекомендованная розничная цена на новинку составляет 89,99 евро.

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#игровая мышь #беспроводная мышь #rgb подсветка #19000 dpi #aqirys #tga alpha
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