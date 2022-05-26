реклама
Инженеры Samsung Electronics, занимающиеся датчиками изображения, напечатали снимок сделанный 200-мегапиксельным мобильным датчиком изображения ISOCEL, который разрабатывается компанией Samsung. Распечатанный плакат имеет 28 метров в ширину и 22 метра в длину. Сенсор смог обеспечить четкое изображение, которое выглядит четким на плакате площадью 616 м², что примерно в 1,5 раза превышает размер баскетбольной площадки.
Сюжетом огромного плаката стал кот. Плакат нужно было распечатать на двенадцати отдельных кусках ткани длиной 2,3 метра, а затем сшить их вместе. Samsung опубликовала краткое видео всего процесса:
Samsung и другие компании, специализирующиеся на разработке сенсоров для камер, продолжают увеличивать количество мегапикселей. Плакат площадью 600 кв. м — это просто пример возможностей большого датчика изображения. С точки зрения практического использования, такие датчики способны принимать много света и визуальной информации. Аппаратное и программное обеспечение для обработки изображений, установленное на камере или смартфоне, затем может использовать эту информацию для получения четкого изображения с большим количеством деталей. Датчик изображения ISOCEL на 200 МП станет оптимальным решением для записи видео 8K в будущих продуктах компании Samsung.