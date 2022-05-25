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Компания addlink выпустит игровую оперативную память AddGame SPIDER X5: DDR5-4800, DDR5-5600 и DDR5-6000. Память AddGame Spider X5 будет выпускаться на частоте 4800 МГц, 5600 МГц и 6000 МГц. Серия Spider X5 получит динамическую многозонную RGB-подсветку. Подсветку RGB можно идеально настроить и синхронизировать с материнскими платами ASUS, GIGABYTE, MSI и ASRock. Эксклюзивный качественный радиатор из алюминия будет обеспечивать эффективное рассеивание тепла.
Две недели назад была анонсирована память DDR5 AddGame Spider S5, которая обеспечивает скорость 4800 МГц, 5600 МГц и 6000 МГц. Spider S5 поддерживает Intel XMP 3.0 и предоставляет функцию разгона с простой настройкой.
AddGame SPIDER X5 и S5 будут поставляться в комплектах на 16 ГБ, 32 ГБ и 64 ГБ в черном и серебристом цветах. Они совместимы с новейшими материнскими платами DDR5 и прошли заводские испытания. Spider S5 DDR5 уже доступна у авторизованных партнеров по распространению addlink, а Spider X5 DDR5 RGB будет доступна на Amazon в июле 2022 года.