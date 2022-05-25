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Компания Kingston представила оперативную память Kingston FURY Beast DDR5 RGB. Семейство Kingston FURY Beast скоро пополнится первым модулем DDR5 со скоростью передачи данных в 10 000 MT/s. Память отличается обновленными эффектами RGB и новой конструкцией теплоотвода, которая обеспечивает яркую и плавную подсветку.
Память получит поддержку Intel XMP 3.0 и сертификацию, одобренную мировыми производителями материнских плат. Приложение Kingston FURY CTRL2 позволит пользователям выбирать предустановленные шаблоны и эффекты из библиотеки. Память оснащена технологией Kingston FURY Infrared Sync, которая идеально синхронизирует световые эффекты. Также новинка получит уникальную технологию Plug N Play от Kingston, которая автоматически разгоняет частоту памяти без необходимости выбора профиля.
Новинка будет доступна отдельными модулями объемом от 8 до 32 ГБ, а также комплектом до 64 ГБ. На всю память будет действовать ограниченная пожизненная гарантия производителя. Цену и дату продажи новинок компания Kingston пока не объявила.