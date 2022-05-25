Новинка получит улучшенную конструкцию радиатора и RGB-подсветку

3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке

3060 Ti уже дешевле 60тр в Ситилинке

RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля

RTX 3060 уже за 50тр из-за роста рубля

реклама

Компания Kingston представила оперативную память Kingston FURY Beast DDR5 RGB. Семейство Kingston FURY Beast скоро пополнится первым модулем DDR5 со скоростью передачи данных в 10 000 MT/s. Память отличается обновленными эффектами RGB и новой конструкцией теплоотвода, которая обеспечивает яркую и плавную подсветку.

Память получит поддержку Intel XMP 3.0 и сертификацию, одобренную мировыми производителями материнских плат. Приложение Kingston FURY CTRL2 позволит пользователям выбирать предустановленные шаблоны и эффекты из библиотеки. Память оснащена технологией Kingston FURY Infrared Sync, которая идеально синхронизирует световые эффекты. Также новинка получит уникальную технологию Plug N Play от Kingston, которая автоматически разгоняет частоту памяти без необходимости выбора профиля.

анонсы и реклама 3070 Ti за копейки - надо брать -40% на 3080 Gigabyte Aorus 3 вида RTX 3050 дешевле 40 тр в Регарде -50000р на 3080 ASUS RTX 3080 -55000р на RTX 3070 Ti в Ситилинке RTX 3080 за 100 тр с началом в Регарде -70000р на 3090 !! Ti !! = дешевле 200тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 3060 Ti от 50 тр в XPERT.RU 3080 Ti за 100тр с началом в XPERT.RU -100000р на 3090 MSI Gaming X 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр <b>RTX Ti 3070 за 80 тр</b> Gigabyte Gaming 3070 Ti MSI Gaming - 80тр в XPERT.RU

Новинка будет доступна отдельными модулями объемом от 8 до 32 ГБ, а также комплектом до 64 ГБ. На всю память будет действовать ограниченная пожизненная гарантия производителя. Цену и дату продажи новинок компания Kingston пока не объявила.