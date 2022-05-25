Новинки DA6 и DA6 XL поступят в продажу в конце июля 2022 года

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Компания Streacom представила DA6, вертикальные корпусы SFF с открытой рамой, отличающийся уникальным дизайном и конструкцией. Вертикальная компоновка подходит для безвентиляторного конвекционного охлаждения, а также позволяет добиться компактности.

Корпус DA6 имеет фактический объем корпуса в 15,9 литров. Модель корпуса DA6 XL, как следует из названия больше, благодаря дополнительному вертикальному пространству, позволяющему вмещать более крупные графические процессоры, до 358 мм в длину, при сохранении той же занимаемой площади.

Основная конструкция новинок состоит из 19-миллиметровых трубок из нержавеющей стали, которые формируют корпус, ножки и ручки. Использование трубок продолжается в стойках материнской платы и плавно переходит на универсальные кронштейны, которые состоят из цилиндрических креплений и стержней еще меньшего размера. Помимо простого выбора стиля, трубы играют неотъемлемую роль не только в структуре, но и в функциональности, выступая в качестве опорных поверхностей для монтажа компонентов в сочетании с универсальными кронштейнами.

Открытая конструкция рамы не только обеспечивает отличный поток воздуха, но и обеспечивает непревзойденный потенциал охлаждения. Каждая сторона имеет отверстие между трубами 150 мм (166 без кронштейнов), что идеально подходит для установки между ними 140-мм вентиляторов (или меньше).

Несмотря на тенденцию к хранению в формате M.2, DA6 по-прежнему обеспечивает универсальную поддержку 3,5-дюймовых и 2,5-дюймовых дисков с использованием универсальных кронштейнов. Примерное количество жестких дисков, которые можно установить, составит от 5 до 9. Число 3,5-дюймовых накопителей зависит от других установленных компонентов в ПК.

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Корпусы серии DA6 поступят в продажу в конце июля 2022 года. Рекомендуемая цена на новинки составит 139 и 149 евро за модель XL.