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Logitech обновила серию MX беспроводными механическими клавиатурами и мышью
Новинки будут доступны для покупки в конце мая 2022 года
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Компания Logitech расширила серию Master двумя механическими клавиатурами — полноразмерной MX Mechanical и минималистичной MX Mechanical Mini — и мышью MX Master 3S.    

Новые клавиатуры оснащены новейшими низкопрофильными механическими переключателями. Коричневые клавишные переключатели делают клавиатуры самыми тихими в серии. Клавиатуры имеют двухцветные колпачки для оптимального периферийного обзора. Новинки получили RGB-подсветку с шестью режимами освещения, которая способна автоматически регулировать яркость в соответствии с окружающим освещением.

Мышь MX Master 3S получила оптический датчик с разрешением 8000 точек на дюйм, который обеспечивает более быстрый рабочий процесс. Новинка имеет электромагнитное колесико MagSpeed, которое прокручивает 1000 строк в секунду. Уникальная форма мыши разработана для долгих часов комфортной работы.  Все новинки совместимы с приложением Logi Options+. Приложение позволит настраивать кнопки клавиатуры, регулировать скорость мыши и выбирать эффекты подсветки. Все три продукта оснащены Bluetooth и запатентованной беспроводной технологией Logi Bolt.

Все новинки поддерживают одновременное подключение на трех устройствах и совместимы со всеми современными операционными системами.  

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Новинки будут доступны в конце мая 2022 года. Рекомендуемая производителем цена клавиатуры MX Mechanical составит 169,99 долларов, MX Mechanical Mini — 149,99 долларов, а мыши MX Master 3S — 99 долларов США.

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#клавиатура #мышь #logitech #механическая клавиатура #беспроводная
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