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Сегодня компания Nvidia на своей презентации Computex 2022 продемонстрировала миру самый быстрый игровой монитор в истории — Asus ROG 500Hz G-SYNC. Новинка легко превосходит предыдущий игровой монитор Acer Nitro XV252Q F с частотой 390 Гц, который достиг 390 Гц в режиме разгона. G-SYNC также превосходит дисплеи с частотой 480 Гц, которые начали появляться менее года назад.
Игровой монитор Asus ROG 500Hz G-SYNC получил 24-дюймовый экран с разрешением FullHD и совершенно новым типом панели, получившей название «Esports TN» или сокращенно E-TN. Панель E-TN предназначена для обеспечения максимальная четкость движения, необходимая для киберспортивных игр с очень высокой частотой кадров, на которые в первую очередь нацелен этот монитор.
Новинка получила режимы NVIDIA G-SYNC Esports Mode и поддержку Nvidia Reflex Analyzer. Первый предлагает яркость цветов, настроенную для динамичных киберспортивных игр, а второй предоставляет набор инструментов для анализа задержки на основе технологии Nvidia Reflex.
Цену и дату выхода новинки компания ASUS пока не объявила.