Скорость последовательного чтения/записи новинок составит 13000 и 12000 МБ/c соответственно

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Компании Zadak и Apacer заключили партнерское соглашение по разработке и выпуску твердотельных накопителей PCIe Gen 5. Поддержка платформы M.2 PCIe Gen 5 была доступна с тех пор, как Intel выпустила свой дизайн Gen 12 Core на базе Tiger Lake и сопутствующие материнские платы Z690. Однако накопителей под новую платформу до этого никто не анонсировал.

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Apacer, и ZADAK разработали свои собственные SKU для SSD: AS2280F5 для Apacer и TWSG5 для ZADAK. По словам компаний, их соответствующие твердотельные накопители могут обеспечивать скорость последовательного чтения до 13 000 МБ/с и скорость последовательной записи — 12 000 МБ/с. Оба твердотельных накопителя будут поставляться в форм-факторе M.2 Gen 5 с поддержкой протокола NVMe 2.0, но при этом сохранят полную обратную совместимость с конструкциями PCIe Gen 4. Оба накопителя получат встроенную конструкцию радиатора, которая выдает совместную разработку SSD, поскольку между обеими моделями меняются только наклейки с логотипами компаний. На момент написания статьи о ценах и доступности новинок информации не было.