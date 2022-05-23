Первым продуктом партнерства возможно станет Xiaomi 12 Ultra

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Xiaomi и Leica Camera объявили о стратегическом сотрудничестве, в рамках которого обе компании работают над улучшением мобильных изображений. Это партнерство приведет к производству первого «флагманского» смартфона, возможно Xiaomi 12 Ultra, запуск которого запланирован на июль 2022 года. Ранее Leica сотрудничала с Huawei, выпустив в результате смартфон Huawei P9 с двумя камерами. Камеры Leica были встроены в смартфоны Huawei Mate 9, Mate 10 и Huawei P10.

Фотографии, моментальные снимки, ночные сцены и портреты, являются результатом глубокого понимания мобильной фотографии компанией Leica. Партнер Xiaomi в области мобильных изображений, Leica Camera, инвестирует свои технические ресурсы и мастерство в разработку легких камер и оптических объективов.

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Сотрудничество с Leica предоставит компании Xiaomi возможность улучшить свои камеры смартфонов. Благодаря опыту Leica в области фотообъективов, последняя также выиграет от партнерства с точки зрения демонстрации бренда и получения прибыли.