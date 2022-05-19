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Сегодня компания SK hynix Inc. анонсировала твердотельные накопители NVMe PCIe Gen4 Platinum P41. Серия Platinum представляет собой флагманскую розничную линейку компании, которая предназначена для пользователей, стремящихся к ускорению производительности своего компьютера или ноутбука. Новинка создана с усовершенствованной 176-слойной флэш-памятью NAND. Platinum P41 будет доступен в вариантах объема на 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.
Скорость последовательного чтения новинки составит 7000 МБ/с, а максимальная скорость последовательной записи 6500 МБ/с. P41 обеспечивает дополнительную гарантию надежности благодаря контроллеру "Aries", который достигается превосходная скорость чтения/записи. Platinum успешно прошел 1000-часовые испытания на высокотемпературный срок службы (HTOL) для обеспечения надежности, при этом средняя наработка на отказ (MTBF) составила 1,5 миллиона часов.
На твердотельные накопители Platinum P41 будет распространяться 5-и летняя гарантия производителя. Цена и дата продаж для новинок пока не объявлена.