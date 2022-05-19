Средняя наработка на отказ новинок составит 1,5 миллиона часов

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

3070 Ti за копейки - надо брать

3070 Ti за копейки - надо брать

реклама

Сегодня компания SK hynix Inc. анонсировала твердотельные накопители NVMe PCIe Gen4 Platinum P41. Серия Platinum представляет собой флагманскую розничную линейку компании, которая предназначена для пользователей, стремящихся к ускорению производительности своего компьютера или ноутбука. Новинка создана с усовершенствованной 176-слойной флэш-памятью NAND. Platinum P41 будет доступен в вариантах объема на 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

Скорость последовательного чтения новинки составит 7000 МБ/с, а максимальная скорость последовательной записи 6500 МБ/с. P41 обеспечивает дополнительную гарантию надежности благодаря контроллеру "Aries", который достигается превосходная скорость чтения/записи. Platinum успешно прошел 1000-часовые испытания на высокотемпературный срок службы (HTOL) для обеспечения надежности, при этом средняя наработка на отказ (MTBF) составила 1,5 миллиона часов.

анонсы и реклама 3050 Gigabyte Gaming дешевле 40 тр 3090 !! Ti !! в Ситилинке - смотри цену RTX 3070 за 80тр в Ситилинке RTX 3050 дешевле 40 тр в Ситилинке 3080 Ti Gigabyte Gaming дешевле 150тр В <b>ДВА раза</b> упала цена i5 12400 В <b>полтора раза</b> упала цена i5 12400 в ПОЛТОРА раза подешевел i7 12700Kf !!<b>3090 !! Ti</b> !! за 200тр с началом в XPERT.RU 3080 Gigabyte Aorus за 100тр в Ситилинке RTX 4000 в продаже за 100тр -40% на 12700F в Ситилинке

На твердотельные накопители Platinum P41 будет распространяться 5-и летняя гарантия производителя. Цена и дата продаж для новинок пока не объявлена.