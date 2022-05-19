Популярный видеохостинг постепенно внедряет новые функции в свой сервис

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

Еще одна RTX 3070 за почти 70тр

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Компания YouTube позволит своим пользователям быстро находить самые просматриваемые фрагменты любого видео. Эта функция уже доступна на устройствах Android и iOS, а также на настольных компьютерах. YouTube также предлагает другие новые функции, такие как выделенная функция повтора видео и автоматически создаваемые главы видео.

Все видео на YouTube постепенно получат полупрозрачный график, который появляется над индикатором воспроизведения. При перемещении индикатора пользователи увидят график, появляющийся прямо над ним, растянутый по всей длине видео и окну отображения. Более высокие неровности или пики на графике указывают на те участки видео, которые зрители смотрят чаще всего.

Для зрителей, особенно новых, график может оказаться очень полезным. Поскольку сегменты с высокими просмотрами легко обнаружить, зрители будут переходить к ним, не просматривая видео целиком.

YouTube также развертывает автоматически сгенерированные главы видео. Эта функция будет пытаться отмечать начало и конец тем, обсуждаемых в видео. Главы оказались очень полезными как для создателей контента, так и для зрителей.

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В дополнение к вышеупомянутым функциям, YouTube внедряет специальную функцию повторного воспроизведения видео. Ранее компания предоставляла возможность зацикливать видео, но она была ограничена несколькими типами видео и устройств. Теперь эта функция будет доступна практически для всех категорий видео и платформ.