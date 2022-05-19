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Компания GeIL выпустит игровую оперативную память EVO V DDR5 RGB Hardcore. Новинка будет доступна в комплектах объемом от 32 до 64 ГБ и частотой от 4800 до 6600 МГц. Память получит уникальный дизайн радиатора, который отличается активным охлаждением и RGB-подсветкой.
В новинке будет использоваться активный радиатор, который объединяет два вентилятора и RGB-подсветку. Два охлаждающих вентилятора расположены в верхнем правом и левом углах радиатора и обеспечивают дополнительный поток воздуха. Новый активный радиатор с двумя вентиляторами рассеивает тепло на 45% эффективнее, чем обычный пассивный. Физическая высота радиатора совместима с большинством процессорных кулеров на рынке. В каждом модуле используются строго отсортированные микросхемы памяти, которые гарантируют целостность сигнала и надежность работы системы.
Память будет поставляться в двух цветовых вариантах: сером и белом. В продажу память поступит в июле 2022 года и будет доступна во всех розничных магазинах по всему миру. Цена новинки пока не объявлена.