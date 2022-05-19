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Компания Intel сообщила об открытии своего виртуального музея. Музей ознакомит посетителей о более чем 50-летней истории Intel. Посещая музей можно заглянуть на заводы по производству микросхем и различных элементов электроники. Для виртуального визита необходимо наличие любого современного устройства с доступом в Интернет.
Над созданием виртуального музея работала команда создателей карт Google Street View, прогуливаясь по реальному музею Intel в Санта-Кларе. Благодаря этому и была создана карта виртуального музея, на которой разработчики добавили точки доступа к экспонатам.
Виртуальные посетители перемещаются по музею нажимая курсором мышки на специальные кружки. Когда посетитель видит что-то интересное, ему необходимо просто кликнуть левой кнопкой мыши по необходимому месту выставки. После клика, виртуальный посетитель получает всплывающее окно, которое содержит текст, видеоклипы, 3D-модель и ссылки для дальнейшего чтения. Огромным преимуществом виртуального музея компании Intel является то, что посетить его могут все желающие совершенно бесплатно и в любое удобное время.